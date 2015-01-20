»»»Сколько стоят московские СМИ

На днях глава столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников заявил, что выпуск большинства бумажных версий московских районных газет будет прекращён. Он упоминал о высоких затратах мэрии на их выпуск при «минусовой эффективности». Правда, и в самом департаменте, и в московских префектурах, непосредственно занимающихся выпуском «районок», затруднились ответить на вопрос, сколько именно на них тратится. Тем не менее, в бюджете Москвы на 2015 год есть строка «Развитие средств массовой информации и рекламы», на которую выделено 11,2 миллиарда рублей. Кроме них, мэрия тратит немалые средства на менее заметные вещи типа платного продвижения нужных инициатив в блогах и независимых СМИ. “Йод” разобрался, куда уходят эти деньги.



“Йод” уже писал о том, кому принадлежат медиа, снимающие, пишущие и говорящие о Москве. Самая большая медиаимперия в этом списке принадлежит собственно мэрии Москвы. В «мэрских» СМИ заняты тысячи человек: журналистов, блогеров, менеджеров, техников и так далее. В эту империю входят целый холдинг «Москва-Медиа», газеты «Тверская 13», «Вечерняя Москва» с приложениями, а также несколько десятков окружных и районных газет, которые глава департамента СМИ и собрался упразднять. При поддержке правительства Москвы развивается сайт vmet.ro — первая страница, которую видят пользователи Wi-Fi в московском метро.

Кроме того, во владении московской мэрии на 99% с лишним находится канал «ТВ-Центр» (в его совете директоров главы департаментов СМИ и имущества, а также пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова).

Строчка в 11 миллиардов в бюджете на «мэрские» СМИ, разумеется, не включает в себя теневые расходы. Например, в сентябре прошлого года хакеры из группировки «Шалтай-Болтай» уличили многие независимые СМИ в публикации заказных материалов от мэрии Москвы. В среднем, если верить «Болтаю», на позитивные материалы о работе московской мэрии тратится около 163 миллионов рублей в квартал (то есть около 650 миллионов в год).

Кроме того, мэрия тратит немалое количество средств на услуги разнообразных PR-агентств типа «Огилви», «Апостол-медиа», «Михайлов и партнёры» и т.д. по размещению и продвижению в СМИ и блогах нужной информации (например, «информационная поддержка» проекта платных парковок), но назвать точную цифру этих расходов сложно.

На более тонком уровне продвижение «мэрской» повестки делается через «Яндекс.Новости»: как выяснило издание РБК, московские чиновники, зарегистрировав многочисленные сайты управ и префектур как СМИ, выводят в список главных новостей города какое-нибудь посещение нового детского сада Сергеем Собяниным. Это, как пишет РБК, обходится мэрии буквально бесплатно: используются уже имеющиеся ресурсы. Не последнюю роль здесь играют те самые «районки», которые глава департамента СМИ Черников предлагает перевести с бумажной на полностью электронную форму существования.

Москва Медиа

«Москва-Медиа»: бюджет холдинга, по словам его руководства, 4,3 млрд рублей, в редакциях работает больше 300 сотрудников, доходы от рекламы — около 320 миллионов рублей в год.

В холдинг входят телеканалы «Москва-24» (аудитория, согласно исследованиям TNS Gallup — 26 миллионов человек, в Москве и области уступает по охвату аудитории только федеральному «Россия-24», а по рейтингам освещения городских новостей опережает его) и «Доверие», сайт m24.ru, радиостанции «Москва FM» и англоязычная Moscow FM, а также Агентство городских новостей «Москва». Издания холдинга более популярны среди более молодых москвичей, привычных к интернету.

Газета «Тверская 13»: бюджет — 54 миллиона рублей (данные за 2014 год, предоставлены главным редактором), тираж — 100 тысяч экземпляров.

«Тверская, 13» и её приложения «Петровка, 28», «Московский учитель» и т.д. — муниципальный аналог «Российской газеты», официальное издание московской мэрии. Помимо обычных городских новостей публикует все вступающие в силу распоряжения московского правительства и законы Мосгордумы.

Газета «Вечерняя Москва»: совокупный тираж одного выпуска (утренний+вечерний+еженедельный) — 1,4 миллиона экземпляров, 220 сотрудников, владелец — ГУП «Москомимущество» (данные от руководства газеты), дотации из городского бюджета — 795 млн рублей (данные за 2013 год из общедоступных источников)

«Вечёрка» — одна из старейших городских газет, выпуск которой не прерывался даже во время Великой отечественной. Недавно газета провела громкий перезапуск, обзавелась собственной радиостудией, но большей популярностью пока пользуется по инерции среди москвичей постарше.

«ТВ-Центр»: владелец — Департамент имущества, из бюджета получает 2,8 млрд (данные за 2013 год из общедоступных источников), аудитория — около 95 млн человек.

Несмотря на то, что телеканал «ТВ-Центр» целиком принадлежит правительству Москвы, он считается федеральным — именно на этом основании оппозиционным кандидатам отказали в проведении дебатов в эфире во время избирательной кампании на пост мэра Москвы в 2013 году.

Окружные газеты

Префектуры московских округов выпускают 11 окружных газет (10 на округа «старой» Москвы и одну, «Новые округа», на два новых — Троицкий и Новомосковский) общим тиражом около 3,5 миллионов экземпляров, а также сотню с лишним районных (бумажные версии которых и собрался упразднить глава департамента СМИ за неэффективность). Пример окружной газеты — «На Западе Москвы», она издаётся тиражом 350 тысяч экземпляров, префектура ЗАО объявила конкурс на выпуск газеты на 1 полугодие 2015 года — 1,59 млн рублей. Всего на 2015 год префектуры Москвы объявили конкурсов на выпуск, редизайн сайтов и распространение окружных газет на общую сумму около 120 миллионов рублей на 1 полугодие 2015 года.

Районные газеты

Небрежно называемые «районками» издания ведут безрадостное существование. По словам Черникова, на их издание уходят «десятки миллионов рублей», но сколько именно — точно выяснить невозможно. Сумму Йоду затруднились назвать и в самом департаменте, и в префектурах, которые непосредственно занимаются выпуском этих газет. Однако по оценке Юрия Загребного, главного редактора агентства «Моссовет», выпуск одной ежемесячной районной газеты стандартного формата (8 полос, А3) стоит где-то 20-60 тысяч рублей, в зависимости от населения района. «Про качество материала тут говорить не приходится. Понятно, что на те суммы, которые им выделяются, качественный материал не напишешь. Появилось какое-то количество букв, что спустили из префектуры — и ладно». Так что «районки» превратили в такой слив официоза, считает Загребной.

Оценить, сколько именно тратится на выпуск районных газет, непросто — часто одна и та же редакция выпускает и окружную, и районные газеты. Это видно невооружённым взглядом: например сайты окружной газеты «Север столицы» и районной «Район Коптево» практически неотличимы ни по дизайну, ни по наполнению. Судя по сайту «Госзакупки», на издание «Севера столицы» и еще 16 районных изданий в 2015 году префектура САО выделила 33 миллиона рублей (этот же тендер на 2014 год стоимостью 18 миллионов — но без районных газет — выиграло ООО «Телекомпания Сокол 21 Век»)

Таким образом, печатные версии районных газет упраздняются, но пока неясно, зачем нужны «официальные» электронные газеты, если с задачей информирования на гиперлокальном уровне умеющие пользоваться интернетом горожане отлично справляются сами и бесплатно. Например, в группе «Aeroport/Sokol Da Neighbourhood» на «Фейсбуке» почти 5 тысяч весьма активных участников, которые газету «Наш Север: район Сокол», возможно, ни разу в жизни не открывали, но сами пишут, что на районе открылось, что закрылось и на какой улице поставили «кирпич».

По информации источников Йода, печатные версии районных газет планируется консолидировать в единое издание с общим бюджетом, редакция которого будет подчиняться напрямую мэрии Москвы. Кроме того, стало известно, что депутатам Мосгордумы «настоятельно рекомендовали» обзавестись персональными помощниками-блогерами. Эти помощники, зарплата которых составит 30 тысяч рублей плюс соцпакет, будут помогать вести соцсети тем депутатам, которые согласно новому регламенту МГД работают на непрофессиональной основе, без зарплаты (то есть имеют основную работу, а на заседания МГД ходят в свободное от неё время).

Алексей Ковалёв

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