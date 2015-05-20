»»В Москве появился сервис, указывающий маршрут от вагона метро

В Москве появился интернет-сервис, который прокладывает путь от вагона метро до нужного адреса.

После указания в поисковой строке необходимого адреса, сервис показывает на интерактивной карте подробную схему маршрута не только на земле, но и в метро. При желании можно рассчитать, из какого вагона удобнее всего выходить и в какую сторону нужно поворачивать. Приложение предоставляет и варианты маршрута при выходе из станций метро, расположенных поблизости.

В сервисе есть возможность отправить схему маршрута на печать, сохранить её в формате PDF или опубликовать в социальных сетях. Программа работает в режиме бета-тестирования.