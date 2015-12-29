»»»Самые популярные песни 2015 года в рунете

“Йод” продолжает подводить итоги 2015 года. На очереди музыка. Весь год самые популярные песни рунета попадали в “Рустоп” — высшие строчки на разных музыкальных сервисах. Теперь самое время узнать, какая композиция стала песней года.



«Рустоп» — это рейтинг самых популярных песен российского интернета. Чтобы попасть в него, песня должна в конце недели быть в первой десятке основного чарта хотя бы одного из четырёх популярных сервисов: Яндекс.Музыка, iTunes, GooglePlay и Вконтакте. Чем больше таких попаданий, тем больше баллов набирает песня. Из 454 треков, попавших за 2015 год в рейтинг, наибольшее число баллов набрала песня «Take Me To Church» (Отведи меня в церковь) ирландского музыканта Hozier (Хозиер). В песне лирический герой Hozier сравнивает любовь с религией.

Любопытно, что премьера песни состоялась ещё в 2013 году, но широкую популярность в России она приобрела только в 2015-м. В прошлом году Hozier в «Рустопе» не было.

Из первой десятки рейтинга только 4 песни были выпущены в 2015 году. Самая популярная из них — «Love Me Like You Do» в исполнении Ellie Goulding (Элли Голдинг). Это саундтрек к нашумевшему фильму «50 оттенков серого».

В топ-5 поднялись сразу две песни от группы IOWA — «Маршрутка» и «Улыбайся». Но исполнителем, чьи песни в сумме набрали наибольшее количество баллов стал в этом году Егор Крид (кстати, в прошлом году эту позицию занимала именно IOWA). 21-летний певец стал исполнителем 2015 года. Его самый популярный трек «Самая Самая» попал в тройку «Рустопа». Отметим, что в полном списке за год есть аж 12 песен Тимати. Особо выделилась «Дерзкая», спетая совместно с Natan.

1 — Hozier // «Take Me To Church»

2 — Ellie Goulding // «Love Me Like You Do»

3 — Егор Крид // «Самая Самая»

4 — IOWA // «Маршрутка»

5 — IOWA // «Улыбайся»

6 — Время и Стекло // «Имя 505»

7 — Дима Власкин // «Да или нет»

Первая тридцатка самых популярных песен выглядит так:

место исполнитель / песня баллы (из 100 возможных) 1 Hozier — Take Me To Church 39 2 Ellie Goulding — Love Me Like You Do 32 3 Егор Крид — Самая Самая 27 4 IOWA — Маршрутка 26 5 IOWA — Улыбайся 21 6 Время и Стекло — Имя 505 21 7 Дима Власкин — Да или нет 19 8 Егор Крид — Невеста 18 9 Major Lazer — Lean On 18 10 Röyksopp — Here She Comes Again 18 11 Тимати, Natan — Дерзкая 15 12 Quest Pistols — Санта Лючия 14 13 Sia — Chandelier 14 14 ZHU — Faded 14 15 Kadebostany — Castle In the Snow 13 16 Adele — Hello 12 17 Imany — Don’t Be So Shy 12 18 Calvin Harris, Disciples — How Deep Is Your Love 11 19 Feder, Lyse — Goodbye 11 20 Lilly Wood, the Prick, Robin Schulz — Prayer In C 11 21 Наргиз — Ты — моя нежность 11 22 Полина Гагарина — Кукушка 11 23 Тимати, Рекорд Оркестр — Баклажан 11 24 Натали, MC Doni — А ты такой, мужчина с бородой 10 25 Потап и Настя — Бумбиггибай 10 26 Gorgon City, Katy Menditta — Imagination 10 27 Ирина Дубцова — Люби меня долго 9 28 David Guetta, Sam Martin — Dangerous 9 29 Wuuha ft Ali — Закон каменных джунглей 9 30 Полина Гагарина — A Million Voices 9

Как менялся рейтинг лидеров (наведите курсор на название песни):

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