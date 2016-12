»»»Самые популярные песни 2015 года в рунете

место исполнитель / песня баллы (из 100 возможных)

1 Hozier — Take Me To Church 39

2 Ellie Goulding — Love Me Like You Do 32

3 Егор Крид — Самая Самая 27

4 IOWA — Маршрутка 26

5 IOWA — Улыбайся 21

6 Время и Стекло — Имя 505 21

7 Дима Власкин — Да или нет 19

8 Егор Крид — Невеста 18

9 Major Lazer — Lean On 18

10 Röyksopp — Here She Comes Again 18

11 Тимати, Natan — Дерзкая 15

12 Quest Pistols — Санта Лючия 14

13 Sia — Chandelier 14

14 ZHU — Faded 14

15 Kadebostany — Castle In the Snow 13

16 Adele — Hello 12

17 Imany — Don’t Be So Shy 12

18 Calvin Harris, Disciples — How Deep Is Your Love 11

19 Feder, Lyse — Goodbye 11

20 Lilly Wood, the Prick, Robin Schulz — Prayer In C 11

21 Наргиз — Ты — моя нежность 11

22 Полина Гагарина — Кукушка 11

23 Тимати, Рекорд Оркестр — Баклажан 11

24 Натали, MC Doni — А ты такой, мужчина с бородой 10

25 Потап и Настя — Бумбиггибай 10

26 Gorgon City, Katy Menditta — Imagination 10

27 Ирина Дубцова — Люби меня долго 9

28 David Guetta, Sam Martin — Dangerous 9

29 Wuuha ft Ali — Закон каменных джунглей 9