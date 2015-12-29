»»»Самые популярные песни 2015 года в рунете

“Йод” продолжает подводить итоги 2015 года. На очереди музыка. Весь год самые популярные песни рунета попадали в “Рустоп” — высшие строчки на разных музыкальных сервисах. Теперь самое время узнать, какая композиция стала песней года.
«Рустоп» — это рейтинг самых популярных песен российского интернета. Чтобы попасть в него, песня должна в конце недели быть в первой десятке основного чарта хотя бы одного из четырёх популярных сервисов: Яндекс.Музыка, iTunes, GooglePlay и Вконтакте. Чем больше таких попаданий, тем больше баллов набирает песня. Из 454 треков, попавших за 2015 год в рейтинг, наибольшее число баллов набрала песня «Take Me To Church» (Отведи меня в церковь) ирландского музыканта Hozier (Хозиер). В песне лирический герой Hozier сравнивает любовь с религией.
Любопытно, что премьера песни состоялась ещё в 2013 году, но широкую популярность в России она приобрела только в 2015-м. В прошлом году Hozier в «Рустопе» не было.
Из первой десятки рейтинга только 4 песни были выпущены в 2015 году. Самая популярная из них — «Love Me Like You Do» в исполнении Ellie Goulding (Элли Голдинг). Это саундтрек к нашумевшему фильму «50 оттенков серого».
В топ-5 поднялись сразу две песни от группы IOWA — «Маршрутка» и «Улыбайся». Но исполнителем, чьи песни в сумме набрали наибольшее количество баллов стал в этом году Егор Крид (кстати, в прошлом году эту позицию занимала именно IOWA). 21-летний певец стал исполнителем 2015 года. Его самый популярный трек «Самая Самая» попал в тройку «Рустопа». Отметим, что в полном списке за год есть аж 12 песен Тимати. Особо выделилась «Дерзкая», спетая совместно с Natan.
1 — Hozier // «Take Me To Church»
2 — Ellie Goulding // «Love Me Like You Do»
3 — Егор Крид // «Самая Самая»
4 — IOWA // «Маршрутка»
5 — IOWA // «Улыбайся»
6 — Время и Стекло // «Имя 505»
7 — Дима Власкин // «Да или нет»
Первая тридцатка самых популярных песен выглядит так:
|место
|исполнитель / песня
|
баллы (из 100 возможных)
|1
|Hozier — Take Me To Church
|39
|2
|Ellie Goulding — Love Me Like You Do
|32
|3
|Егор Крид — Самая Самая
|27
|4
|IOWA — Маршрутка
|26
|5
|IOWA — Улыбайся
|21
|6
|Время и Стекло — Имя 505
|21
|7
|Дима Власкин — Да или нет
|19
|8
|Егор Крид — Невеста
|18
|9
|Major Lazer — Lean On
|18
|10
|Röyksopp — Here She Comes Again
|18
|11
|Тимати, Natan — Дерзкая
|15
|12
|Quest Pistols — Санта Лючия
|14
|13
|Sia — Chandelier
|14
|14
|ZHU — Faded
|14
|15
|Kadebostany — Castle In the Snow
|13
|16
|Adele — Hello
|12
|17
|Imany — Don’t Be So Shy
|12
|18
|Calvin Harris, Disciples — How Deep Is Your Love
|11
|19
|Feder, Lyse — Goodbye
|11
|20
|Lilly Wood, the Prick, Robin Schulz — Prayer In C
|11
|21
|Наргиз — Ты — моя нежность
|11
|22
|Полина Гагарина — Кукушка
|11
|23
|Тимати, Рекорд Оркестр — Баклажан
|11
|24
|Натали, MC Doni — А ты такой, мужчина с бородой
|10
|25
|Потап и Настя — Бумбиггибай
|10
|26
|Gorgon City, Katy Menditta — Imagination
|10
|27
|Ирина Дубцова — Люби меня долго
|9
|28
|David Guetta, Sam Martin — Dangerous
|9
|29
|Wuuha ft Ali — Закон каменных джунглей
|9
|30
|Полина Гагарина — A Million Voices
|9
Как менялся рейтинг лидеров (наведите курсор на название песни):
Также на «Йоде»:
Тест: Знаете ли вы песни Макаревича
Тест: Знаете ли вы песни Бориса Гребенщикова
Пингбэк Рейтинг самых популярных песен 2016 года в рунете – Русский Эпик