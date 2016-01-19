»»»“Реагенты, которые применяют в Москве – это разновидность химического оружия”

C 2016 года в России меняется законодательство, касающиеся автовладельцев, вступают в силу новые штрафы, вводятся ограничения на продажу неэкологичного топлива, а Москва окажется почти полностью покрыта платными парковками. Как при этом выжить автовладельцам, "Йоду" рассказал координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.



Давайте начнем с горячего — со снега. Москву завалило. Оцените, как московские службы справляются с уборкой дорог, парковок?

Ну, Москву не завалило. В Москве есть определенный уровень осадков, который выпадает каждый год. Просто предыдущие годы были относительно малоснежными. А обычно выпадает около двух метров сугробов за зиму. То, что сейчас — нормальная, обычная зима в Москве, еще относительно малоснежная. То, что коммунальные службы разучились убирать снег — это их проблемы. К сожалению, последние несколько лет коммунальные службы топили снег реагентами. Выпадает снег, открывается мешок соли, высыпается на дорогу, соль перемешивается со снегом, превращается в черную, жидкую грязь. Вот такая была уборка снега все время этой собянинской пятилетки. Она была унаследована от Лужкова. Только при Собянине количество закупаемых реагентов увеличилось в три раза.

Реагенты, которые применяются в Москве, если они применяются не по технологии, представляют собой разновидность химического оружия

За это время перестали обращаться к способам механизации этой уборки, которые ускоряют процесс. Дворники руками разбрасывают реагент из ведра и ждут, пока он растает. Так проще, поскольку не надо задумываться о вывозе его куда-то. Реагенты, которые применяются в Москве, если они применяются не по технологии, представляют собой разновидность химического оружия. Они вызывают массовые аллергические реакции, заболевания. Многие люди зимой жалуются на плохое самочувствие. Какие соли используют: сначала это был NaCl (поваренная соль — прим. «Йод»), потом KCl, это удобрение. Их надо использовать с точной дозировкой, но дворники это делают на глаз. Все это оказывается на ботинках у людей, у собак лапы буквально растворяются. Если она попадает в эту жидкую лужу при −10°C, то она обречена на поход к ветеринару. ЖКХ должно трансформироваться, а реагенты должны применяться только в крайнем случае и в автоматизированном виде. Только машина, которая умеет дозировать соль и только на проезжих дорогах.

А что происходит непосредственно с уборкой снега?

На многих местах, где были снегоплавильные комплексы, сейчас оборудованы штраф-стоянки для эвакуированных автомобилей. В городе уменьшилось количество техники, которая занимается вывозом снега — банально несколько лет она была не задействована. Естественно, она сейчас занята на стройках, а не на вывозе снега. Но даже если бы и было, кому вывозить, то делать это некуда. Это происходит из-за роспуска дворников и из-за системы, когда топить снег реагентами выгоднее, чем вывозить снег, спуская в канализацию в виде очищенной воды. Куда будут вывозить этот снег, не совсем понятно. Надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает и они не станут топить эти сугробы реагентами.

Но ведь действительно случаются ситуации, когда невозможно быстро убрать большое количество снега? Понятно, что его должно выпасть за зиму два метра, но одно дело, когда он выпадает потихоньку, а другое — когда Москва превращается в филиал города Воркуты. Тут убирай — не убирай, Москва несколько часов минимум будет засыпана снегом.

Несколько часов — это не страшно. У нас неделю никто ничего не делает или не может сделать. Поражает тот факт, что дворники не снабжены средствами механизации труда, которые увеличивали бы их производительность. У них нет ничего кроме лопат. Лопатой дворник может убрать в приделах одной тысячи квадратных метров за смену. В это же время, если использовать к примеру роторные снегоочистительные машины, которые выбрасывают снег на обочину, это повысит производительность одного человека в десять раз.

Это вопрос денег?

Самое главное, что эта техника постоянно закупается и исчезает в непонятном направлении. К тому же, техникой надо управлять. То есть, человек, который пользуется самой простой снегоуборочной машиной, должен обладать немного большей квалификацией, чем гастарбайтер, который ничего не умеет. Сейчас качественный состав столичных дворников не позволяет снабдить их средствами механизации. То есть, для того, чтобы убирать большие территории, необходимо лопату заменить на специальные инструменты. По сути, малая снегоуборочная машина — это разновидность комбайна. Вопрос не в том, что житель Таджикистана не может это освоить, а житель Пензы может. Речь о том, что качественная уборка снега возможна, когда дворник понимает, что он делает. Сейчас, например, многие дворники ленятся. Он выходит, видит, что много работы, чистит пешеходную дорожку и площадку перед подъездом и уходит. Город не работает с дворниками, не повышает их квалификацию, не обучает их работать со снегоуборочными средствами, не объясняет, как применять реагенты. Система ЖКХ настроена таким образом, что чем более низкоквалифицированный специалист будет находиться в самом низу этой пирамиды, тем более управляемой она будет.

Может, дело в пиаре? Например, недавно в фэйсбуке все обсуждали слова Нила Ушакова, мэра Риги, который предложил в заснеженные дни по правам и техпаспорту ездить бесплатно в общественном транспорте, потому что автомобилисты платят много налогов. Любой, кто был в Прибалтике зимой, знает, что города там не менее заснеженные, чем Москва, и снег там не убирают. Может, это вопрос коммуникации? Если Петр Бирюков (заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ) привык сообщать, что выехало столько-то единиц техники, Нил Ушаков пересаживает жителей на общественный транспорт.

Много автомобилистов действительно пересело на общественный транспорт, я — один из них. Но вопрос не в этом. Нил Ушаков объяснил введение «снежных билетов» тем, что неудобно убирать город. Если вы где-то паркуетесь, вы затрудняете уборку этого места. Если вы поедете на общественном транспорте, вы также не будете занимать дорогу, которую тоже надо чистить.

Вот к чему надо приходить: чтобы зимой были дни, когда общественный транспорт становится бесплатным

Для всех или для автомобилистов, но такое должно быть. Городу это выгодно. Он не должен считать копейки, которые он получает от билетика в метро. Город должен мыслить стратегически. Какая основная цель городских властей во время и после снегопада? Убрать город. Сделать, чтобы улицы и парковки были расчищены. Что для этого нужно? Чтобы люди максимально освободили улицы от автомобилей хотя бы на период уборки. Автомобилисты не так часто спускаются в метро или пользуются общественным транспортом, чтобы иметь на руках билетик.

С нового года для водителей, вовремя оплативших штрафы, будет действовать скидка в 50%, а те, кто не платит, рискует лишиться прав. Уже начали у всех неплательщиков массово отбирать права?

Люди, которые попали под каток этих изменений, уже есть, их довольно много, в основном в регионах. Самое неприятное в этой ситуации то, что под раздачу попадают люди, для которых вождение — это работа. В законе это упоминается, но для этого надо быть официально трудоустроенным или иметь ИП. Большинство людей, работающих в такси или на рынке коммерческих перевозок, делают это вчерную. Часть людей, конечно, государство заставит платить таким образом. Но большая часть из-за этого опускается на еще большее социальное дно. Автомобиль для них — один из немногих способов вытащить себя из болота.

Разве это не история про то, что нужно платить штрафы вовремя?

Тут штрафы не являются большой проблемой, проблема — это скорее алименты. Штрафы, возможно, водитель заплатит. Но алименты — это тяжелая история, о них тоже идет речь в законе.

Государству нужно, чтобы люди заплатили деньги. Оно начинает людей бить по рукам

Понятно, что тут методы, которые используют судебные приставы, не работают, поэтому давайте так: кто не выплатит алименты, у того мы отнимем права. Никакой логической связи тут нет. Я думаю, что очень скоро людям будут отключать канализацию за то, что они не заплатили вовремя кредит в банк. Или, если у тебя есть долги по ЖКХ, тебе не будут выдавать паспорт. Это ящик Пандоры, и он уже открыт. Это государство, которое благими намерениями мостит себе дорожку в известном направлении.

А что насчет второй части этих изменений — 50-процентной скидке за своевременную оплату штрафов?

Это довольно известная история в мировой практике. Во многих странах давно поняли, что высокие штрафы не работают, потому что люди стараются их просто не платить. И несет непропорционально большие издержки, стараясь заставить граждан заплатить. Поэтому гораздо проще предоставить скидку, если гражданин соглашается с тем, что его наказали за дело. Основная цель административного наказания — не сделать так, чтобы человек потом месяц ничего не ел. Задача в том, чтобы человек понял, что так нельзя. Это должен быть не карательный эффект, как наши депутаты думают, а воспитательный. А для этого штрафы не должны быть слишком высокими, а лишение прав таким длительным.

Был аргумент, что экономически нецелесообразно взимать штраф в 100-200 рублей, потому что усилия и себестоимость делооборота больше, чем сам штраф.

Все правильно. Сейчас себестоимость штрафа около двухсот рублей. Дело в том, что государство не является коммерческой компанией. Государство не должно получать прибыль или отбивать стоимость этих вот услуг. Государство и так получает деньги из наших налогов, и оно эти деньги тратит.

У вас есть свой рецепт идеальной системы штрафов?

Да, конечно. Сейчас наказание у нас в стране надо уменьшать, делать более легким. Не лишать людей прав больше, чем на год. Сейчас уже раздаются из горячих голов призывы лишать на 15 лет, а то и пожизненно. Мы упускаем из виду другой аспект работы с провинившимися водителями. Допустим, мы как страна наказываем водителя большим штрафом и каким-то лишением прав, допустим, на три года. Но вот человека лишили прав — и все, до него никому нет дела. Что он делает эти три года? Он бухает, колется, или идет делать себе дубликат прав и продолжает ездить по дорогам — всем абсолютно наплевать.

В то же время известно, что основной целью наказания водителя является предотвращение рецидивов. То есть если человека уже наказали, то самое страшное произошло. Теперь государство и общество должны что-то сделать, чтобы этот человек повторно не совершил того же самого. У нас все идет по пути ужесточения. Если ты повторно попался пьяным за рулем, то тебя уже судят уголовно. К чему это приводит? К тому, что люди, которые итак находятся в зоне риска, они еще глубже опускаются на социальное дно.

Если ты вчера был просто алкоголиком, то сегодня ты судимый алкоголик. В результате ты как человек оказываешься отторгнутым обществом

Вывод: с людьми надо работать по-другому.

В той же самой Германии используется двойной способ работы с провинившимся. Первый — наказание (то есть штраф — лишение). А второй это образовательная работа, которую проводят с нарушителем психологи и другие специалисты. Как показывает практика, немцы, которые серьезно провинились перед законом, уже через шесть месяцев становятся совсем другими людьми. И уже нет необходимости не пускать их на дорогу. Это доказано наукой, есть статистика работы вот этой немецкой административной машины. Им просто возвращают права, и процент рецидивов снижен до минимума.

У нас же есть только система наказания, а системы перевоспитания или переобучения не существует.

Вы обращались с такими инициативами к столичным властям?

Это никому не нужно, потому что, к сожалению, и депутаты, и власти, работают ситуативно, им нужен быстрый эффект. Вот Путин вызывает, например, Шувалова, и говорит: мне нужно, чтобы завтра у нас меньше людей гибло на дорогах. Ну как это можно сделать завтра? Никак. В Германии двадцать лет назад на дорогах гибло 30 тысяч человек, сейчас — три тысячи. Им за это время потребовалось применить огромное количество новых подходов к работе с водителями, к созданию систем пассивной дорожной безопасности, к улучшению и осовремениванию стандартов строительства дорог. А мы живем с планкой планирования в один год, и из-за этого ничего не получается.

Какова в порядке цифр цена вопроса этой комплексной программы по немецкому образцу? Миллионы, десятки миллионов?

Сложно оценить. Во-первых, люди должны оплачивать эту идею за свой счет, она должна носить частично коммерческий характер. С другой стороны, если это будет монополия, то людей будут просто разводить на деньги, должна быть какая-то госзащита. Тут же надо понять, как уйти от коррупции. Чтобы понять, сколько это будет стоить, и вообще можно ли в России эту систему поднять с учетом менталитета, надо хотя бы ввязаться в драку. Многолетняя программа этой системы достаточно проста. В частности, в Германии она укладывалась в несколько тезисов. Один из них звучит так: «Малые ошибки в управлении транспортным средством должны приводить к малым последствиям». То есть, если ты ошибся, нарушил правило, вся инфраструктура, которая тебя окружает должна минимизировать последствия твоей ошибки. Капот машины должен быть определенной формы, чтобы не наносить пешеходу увечий, когда его сбивают, и так далее.

Такая программа должна привести к изменениям ГОСТов, к изменениям в проектировании даже не дорог, а городов в целом, автомобилей. Но никто с этим не работает.

Никакой государственной стратегической программы хоть на 20, хоть на 25 лет, у нас нет. У нас Медведев собирает всех и говорит: к 2035 году будут машины-роботы, и тогда наступит счастье

Но я боюсь, что такого у нас не будет.

Больше всего наши читатели интересуются вопросом платных парковок в Москве. Практику столичные власти решили продолжить и в этом году.

Это сложный вопрос, потому что Москва — это город, в котором слишком много недвижимости и слишком мало дорог. Вот в этом угаре инвестиционно-строительном, который продолжался последние 25 лет, и слава богу, потихонечку заканчивается, забыли построить дороги. Забыли все коридоры, которые были предназначены для будущих магистралей, и в итоге Москва получилась похожей на человека с ожирением, у которого 250 кг массы тела, а кости и хребет очень тонкие. В частности, в Москве на душу населения в восемь раз меньше дорог, чем в Лондоне. Это не мои данные, это данные НИИ Генплана. И это диагноз.

Никакие платные парковки в Москве ничего не решат. Надо отдать себе отчет, что здесь всегда будут пробки, спрос на машино-места, потому что здесь абсолютно не пропорциональное развитие недвижимости и дорог. Соответственно, Москву ждет кризис рынка недвижимости.

Мэрия собирается вводить платные парковки до МКАДа. Процесс будет продолжаться. Но уже сейчас видно, что платные парковки ни на что не влияют

А как же знаменитая статистика, которая приводится везде, о том, что после введения парковок все поехало быстрее?

По последним данным Яндекса, по сравнению с прошлым годом никаких изменений нет. То, что мы видим, это влияние кризиса. Чем больше мы погружаемся в него, тем более свободное движение становится в Москве и других городах. Процессы падения ВВП, падения экономики, в первую очередь отражаются на трафике. Чем более развитая экономика, тем больше пробки. Движение — это суть экономики. Чтобы потратить деньги, вам нужно приехать в торговый центр, это все экономическая активность населения, которая сейчас резко упала. Последние опросы показывают, что люди перешли на консервативные варианты существования: меньше трат, больше запасов. Мы видим, что теперь люди стараются не ездить куда-то без дела.

Машин не стало в два раза меньше. Их осталось столько же. Просто деловая активность уходит из центра. Примерно треть рабочих мест из центра города перевели на периферию.

Вот еще один вопрос от нашего читателя, вытекающий из нашей беседы. Что делать в ситуации, когда закрытый шлагбаумом двор не вмещает все автомобили жильцов? Получается, скинулись всем двором на шлагбаум или ворота, а парковаться потом приходится на улице за деньги.

Шлагбаумы это мышеловка, которую подготовило правительство Москвы для сограждан. И это первый путь к организации платной парковки во дворах. Я хочу сказать, что дворы всех многоэтажных домов Москвы не рассчитаны на автомобили вообще. Строителям всегда было выгодно дать взятку чиновникам, а чиновники разрешали им строить дома без парковок вообще. До сих пор это продолжается. Рядом со мной строится 19-этажный дом без парковок, 200 квартир.

Как физически в Москве можно построить достаточное количество парковочных мест во дворе 19-этажного дома?

Не надо строить 19-этажные дома. Мы и так уже ходим друг у друга по головам. А там еще пять таких собираются строить. Шлагбаум — это прообраз платной парковки во дворах. Потому что люди, которые живут во дворах со шлагбаумами, уже вынуждены платить за его обслуживание, за техника, который следит за его работой. Люди начинают платить за то, за что раньше не платили, но не получают улучшений — количество мест во дворе не увеличивается. Самое неприятное следствие этих изменений — падение качества городской среды.

Город в шлагбаумах представляет собой разновидность садово-огородного товарищества. Все в заборах и никуда нельзя пройти

Возьмем пятиэтажку центре. До шлагбаума жилец не мог поставить машину днем, теперь — может.

Надо разделять низко- и высокоэтажное строительство. Но если рядом с многоэтажным домом нет достаточной инфраструктуры, живущие там люди обречены на некоторые неудобства, связанные с невозможностью владения автомобилем. Эта проблема решается не огораживанием, а строительством многоуровневых квартальных парковок, которые занимают не слишком много места. Она должна строиться за счет государства, потому что именно чиновники своими преступными решениями в свое время позволили застроить все свободные пятачки. Парковочное место должно быть платным, но это должны быть разумные деньги, 1-2 тысячи рублей в месяц на обслуживание парковочного комплекса.

Автомобилисты потихоньку поймут многочисленные плюсы таких парковок, за которые можно платить разумные деньги. Во-первых, оттуда невозможно своровать машину. Во-вторых, своровать что-то из машины еще сложнее. Автомобилист будет защищен от случаев, когда ему процарапали бампер и уехали.

Но администрация сейчас занимает странную позицию. Одно парковочное место стоит порядка полумиллиона рублей. Правительство не хочет вкладывать деньги и ждет, когда сами граждане начнут их нести.

Хочется коснуться одной недавней новости, когда в Подмосковье сотрудник ДПС остановил «скорую», чтобы пропустить машину с мигалкой. Ваш комментарий этого случая вызвал много возмущения в соцсетях.

Я говорил о том, что действия полиции были полностью законны. Но законны — не означает оправданы, правильны и справедливы. Просто сотрудник действовал по инструкции. Это не значит, что я оправдываю это законодательство, но в его рамках сотрудник был прав.

Многие спорящие с вами упирают на то, что сотрудник полиции должен был убедиться, что нет опасности для пациента скорой.

Мы имеем в этой ситуации рядового инструктора ДПС, который в остальное время просто машет палочкой. В полиции существует понятие приказа. Если он заведомо не преступен, если начальник не приказал расстрелять идущих по делам прохожих, полицейский обязан его выполнять. А если не согласен, то все равно обязан выполнить, а только потом обжаловать. Иначе полицейский может получить до двух лет лишения свободы. Люди в интернете, которые оскорбляют этого сотрудника полиции, этого не учитывают. У них преобладают эмоции. Негодующее общество хочет от полиции подчинения закону, но конкретно в этом случае требует от ее представителя поступить по понятиям. Не должно быть понятий в силовых структурах. Полицейский обязан вести себя по закону. Если закон неправильный, его надо менять.

Есть ощущение, что общество переболело возмущением от мигалок. Это раньше было бурно, были люди, которые не пропускали никого, кроме 02 и 03. А теперь все стихло. Почему?

Путин в свое время в предвыборной программе пообещал сократить число мигалок. Он их сократил. Не полностью, но по большей части. Так что накал страстей утих. Оставшиеся мигалки охотно ездят по выделенным полосам. Центр Москвы стал пустым, поводов для использования спецсигналов стало сильно меньше. Общество привыкло реагировать на вопиющие случаи, а их за последние 2-3 года стало раз в сто меньше. Все переключились на другие события. Но я все же надеюсь, что нам удастся добиться, чтобы чиновники вообще были лишены привилегий проезда по дорогам.

Насколько значим запрет продажи топлива «Евро-4» и переход на стандарт «Евро-5»?

Для автомобилистов это означает подорожание, для тех, кто работает в нефтеперерабатывающем бизнесе это означает погружение в коррупционные схемы, когда бензин низкого экологического стандарта будет продаваться как «Евро-5». Но жителей крупных городов это, скорее всего, не коснется. Неправильно стандартизированное топливо будет в маленьких городах, особенно этим грешит Северный Кавказ.

Вы продолжаете следить за ситуацией с дальнобойщиками?

Эта ситуация изначально была почти всеми не так понята. Правительство установило неадекватные условия работы этой системы. Это и гигантские штрафы, это и плохое ее функционирование — без регистрации в системе почти ничего невозможно в ней сделать. Все эти требования, которые и выдвигали дальнобойщики, были учтены. Сейчас можно купить маршрутную карту без регистрации на автомобильный номер, штрафы стали 5 и 10 тысяч рублей. В результате протест дальнобойщиков спал.

Дальнобойщики для государства представляют своего рода посредников. Государство — я опущу сейчас вопрос о Ротенбергах — предлагает дальнобойщикам включать в стоимость оплаты своих услуг дополнительные три рубля, чтобы потом им ему возвращать. Для дальнобойщиков в условиях нормальной конкуренции, когда все честно пользуются этой системой, это без разницы — он возьмет эти деньги с клиента. Протестовать против «Платона» должны мы. Страдает в итоге конечный потребитель.

В сети много шуток на тему «нефть ниже $30 — снимай на ночь дворники и зеркала с машины». Стоит ли в самом деле как-то начинать беспокоиться?

Количество краж действительно увеличилось. Воруют колеса, фары. Потому что фара от Porshe, которая снимается за 20 секунд, стоит 60 тысяч рублей. Комплект колес можно сдать тысяч за 300. Я бы посоветовал владельцам иномарок с ценой от 2 млн рублей искать платные охраняемые стоянки уже сейчас. Какой бы ни был спокойный двор, рано или поздно за этой машиной тоже придут. А комплект колес — это два года охраняемой стоянки. Пик криминала, думаю, будет весной.