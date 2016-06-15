»»»Что случится, если Трамп станет президентом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп 14 июня отметил 70-летний юбилей. До выборов остается все меньше времени, и американские политологи начинают предсказывать: что произойдет со страной, если победу одержит скандальный миллионер, которого одновременно высмеивают и боятся. Станет ли Трамп запоминающимся главой государства – об этом рассуждает журнал Newsweek, материал которого переводит «Йод».



16 лет назад в мультфильме «Симпсоны» вышла серия «Bart to the Future» (пародия на «Назад в будущее»), в которой Лиза становится первой женщиной-президентом США. Кто был ее предшественником? Дональд Трамп. «Он оставил разоренную страну», — вздыхала Лиза.

Начало воображаемому президентству Трампа положило его участие в национальном съезде Республиканской партии в 1988 году. На нем стройного блондина, наследника объектов недвижимости спросили, хотел бы ли он пойти в президенты. «Если я решу это сделать, то буду иметь чертовски хорошие шансы на победу», — ответил он. Его долгие заигрывания с властью закончились в прошлом году. Человек, которого в The New York Times в 1973 году сравнивали с актером Робертом Редфордом, превратился в 70-летнего кандидата в президенты с третьей по счету женой. Он — национальная звезда и театральный талант: посмотрите его выступление в виде поездки на эскалаторе, которая потрясла мир.

В то время некоторые эксперты видели его потенциал, но никто из них, включая самого Трампа, не осознавали масштаба этого. Большинство думало, что его кампания — шутка. Но за последние месяцы смешки превратились в страх. Его поездки по штатам сопровождаются протестами и неприятными инцидентами. Республиканцы и демократы при размышлениях о президенте Трампе начинают паниковать. Пережившие Холокост говорят, что он напоминает Адольфа Гитлера. Президент Мексики сравнил его с Бенито Муссолини, в то время как вице-канцлер Германии видит параллели между «крестовым походом» Трампа и ксенофобским правыми партиями в Европе, вроде французского Национального фронта. Между тем, существуют миллионы избирателей Трампа, которые верят, что он действительно сможет «снова сделать Америку великой».

На самом деле Трамп — не Гитлер, он — не фашист. Хотя мог бы быть латиноамериканским диктатором, который бы вызывал тревогу, если бы США были Боливией или неустойчивой демократией. Но он также и не спаситель. Его солипсическая натура и туманная, неосуществимая политика ведут к тому, что он не сможет выполнить то, что обещает.

Скучная правда состоит в том, что Трамп, вероятно, будет вести себя так же, как и многие другие президенты США: попытается продать Конгрессу и обществу предложения, вызывающие культурный протест.

Трамп имеет изысканную самоуверенность в собственных силах, уме и мужественности. Он не подходит для американской политической системы с ее тремя ветвями власти. Президент, как сказал однажды знаменитый политолог Ричард Нойштадт, должен встать, по сути, на слабую позицию и заставить силой убеждения делать то, что он хочет. Разве может Трамп через легендарную систему сдержек и противовесов сделать Штаты фашистским государством?

Страх фашизма в США уходит в 1930-е годы и перекликается с дебатами Томаса Джеферсона против Александра Гамильтона, бывшего сторонником сильной президентской власти, похожей на монархию. В 1935 году был опубликован роман Синклера Льюиса «У нас это невозможно», который стал жестким предупреждением о простонародном фашистском захвате поста президента через победу на выборах. В романе Филиппа Рота 2004 года «Заговор против Америки» нацист Чарльз Линдберг побеждает на выборах Франклина Рузвельта и удерживает США от помощи Великобритании, что разжигает успех нацистской Германии в Европе и несет нерадостные новости для американского еврейства. Но это фантастика. Трамп скорее полностью разочарует сторонников, как Джимми Картер. После Второй Мировой войны только Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон покидали пост с большим рейтингом одобрения их работы.

Стиль — это то, что президент может принести на пост. Трамп — это обилие шика, пресс-конференции с бахвальством и бесконечные твиты. Может, он раскрасит Белый дом золотом? Ему придется за это заплатить, что кажется возможным. Он даже может перекрасить цвета Air Force One (первые президентские авиаборты). Жаклин Кеннеди сделала это, используя цвета голубого неба, яиц дрозда и коробок от Tiffany. Нет слов, чтобы предположить, что может сделать Мелания Трамп.

Однако для достижения хотя бы скромных законодательных целей и уж тем более для становления фюрера 21 века нужно иметь больший кругозор, чем у магната Трампа. Философ Лео Штраус ввел термин доказательства от противного Hitlerum — стремление свети все к Гитлеру и всегда видеть действия, ведущие к нацизму (в крайних формах может получиться фраза «вы же знаете, кто был вегетарианцем»). Проявления фанатизма Трампа в призывах не пускать в США мусульман отвратительны, но они не ведут Америку по пути Третьего рейха. Если, конечно, вы не считаете, что Конгресс, бизнес, вооруженные силы, суды готовы начать строить лагеря для интернированных. США с не более чем 5 процентами безработицы и мизерной инфляцией несравнимы с родившей Гитлера Веймарской Германией. Взгляды Трампа не описать национал-социализмом — даже если его соперники бросаются термином фашист и обливают грязью миллионера.

Если Трамп не станет Гитлером, то на что будет похоже его президентство? Судите по его словам. «Я создам великую, великую стену. И Мексика заплатит за эту стену». Оставим вопрос, кто мог бы построить стену такого масштаба. Хотя Трамп говорит о естественных барьерах между США и Мексикой, а это значит, что разговор идет о только 1000 милях стены.

Остальные вопросы бесчисленны. Будет ли стена построена, как задумано? Может ли Трамп обеспечить финансирование строительства? Ответ на оба вопроса — наверное, нет. Что насчет оплаты Мексикой? До сих пор эта страна отвечала неохотно. «Я не собираюсь платить за эту **** стену», — сказал бывший президент Мексики Висенте Фокс. Трамп утверждает, что Мексика под угрозой пошлин с радостью раскошелится. Но это фантазии.

Тогда Конгресс будет платить за стену? Нет. И это подводит нас к сути проблемы Трампа не только со стенами, но и с управлением в целом: Его фразы объясняются в терминах «я», но это наша страна — «мы». Трудно уговорить Конгресс финансировать очень дорогое ограждение. Также трудно через лоббистов повысить тарифы. А с вопросами о реформе здравоохранения (Obamacare) у Трампа отношения запутанные. Он меняет позицию по поводу ее деталей. При этом Трамп сказал, что намерен использовать исполнительные полномочия скупо, предпочитая работать с Конгрессом.

Когда дело будет доходить до полномочий главнокомандующего, Трамп будет более осмотрителен. Конгресс может принимать решения об объявлении войны, но президенты вступают в иностранные конфликты сами на протяжении веков. Если Трамп хочет нарастить бомбардировки Исламского государства, как он обещал, то Конгресс его не сможет остановить. Он жестко говорил о борьбе с терроризмом, неоднократно обещав возвратить допрос с помощью утопления и другие процедуры. Но недавно пошел на попятную, заявив, что он не за нарушение закона о пытках, а за попытки его изменить. Ему придется пройти через сенатора Джона Маккейна, председателя Комитета по вооруженным силам, который прошел в прошлом заключение и избиения в тюрьме Северного Вьетнама. Трамп, кстати, как-то издевался над Маккейном, как над «неудачником» за то, что того взяли в плен.

История предсказаний того, как будут руководить президенты, не очень впечатляющая. Например, многие волновались, что Рональд Рейган будет милитаристом. Вместо этого он подписал договор о наибольшем уменьшении вооружений с СССР. Эйзенхауэр был последним президентом, который до прихода в Белый дом не занимал выборную должность. Это дает более близкое сравнение с Трампом. Многие тогда беспокоились, что командующий Союзными войсками в Европе будет барахтаться в системе, где его команды не станут мгновенно встречать отдачей чести. «Он будет сидеть весь день, говоря «сделай это, сделай то», — сетовал Гарри Трумэн. — «Бедный Айк. Ему будет очень неприятно, что это не будет похоже на армию». В конце концов слабая власть Эйзенхауэра в Вашингтоне была фактором, способствующим росту антикоммунистического крестоносца Джозефа Маккартни. По мнению критиков, у высказываний Трампа есть резонанс Маккартизма — он называет Берни Сандерса «коммунистом».

Недоброжелатели должны признать, что идеологическая гибкость, умение вести переговоры — отличные коммуникативные навыки Трампа. Однако, похоже, они разбиваются о его очевидные недостатки: нетерпимая политика, нацеленная на религию, высказывания, клевещущие на мексиканцев, дерзкий и властный стиль, склонность таить обиду долгое время.

Хронические беды американской жизни — система общественного образования, которая часто выходит из строя, инфраструктура, которая всегда «рушится», непомерные расходы на здравоохранение — не имеют шансов быть устраненными с помощью банальностей Трампа. Более, чем вероятно, что Трамп закончит просто еще одним президентом в списке по алфавитному порядку, расположенным межу замопоминающимся Трумэном и совершенно не запоминающимся Джоном Тайлером.

*Мнение автора может не совпадать со мнением редакции, текст приведен с сокращениями.