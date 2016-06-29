»»Совет Федерации принял «антитеррористический пакет» Яровой

Совет Федерации вслед за Государственной думой принял жесткий «антитеррористический» пакет поправок в законодательство, которые представители депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Окончательное решение по законопроектам должен принять Владимир Путин.

Против выступили только пять сенаторов.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет решение по законопроектам после изучения всех критических замечаний.

«Пакет Яровой» обязывает провайдеров и операторов сотовой связи по полгода хранить все передаваемые пользователями данные, а также дает ФСБ право требовать ключи для расшифровки информации. Также законопроекты вводят наказание в виде лишения свободы за недонесение о террористических преступлениях и ужесточение сроков по «террористическим» статьям.

Ранее глава совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев и сами операторы выступали с резкой критикой инициатив, призывая Совфед проголосовать против.