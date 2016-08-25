»»Сергей Шнуров записал песню для передачи «С добрым утром, малыши!»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров записал песню для новой передачи «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель», сообщает РИА Новости. Музыкант выразил надежду, что его песня не испугает зрителей утреннего шоу.

«Песня, как заставка, должна быть сшибающая, и я надеюсь, что она получилась. Я надеюсь, что детям будет не страшно, хотя я знаю, что дети любят “Ленинград”, несмотря ни на что, и воспринимают мой голос, как некоего “Бармалея”, и мне это очень приятно», — рассказал Шнуров.

В строчках песни есть такие слова: «Утро – это очень круто, хочешь – пой, хочешь – пляши. Нам открыты все маршруты, с добрым утром, малыши».

Председатель совета директоров компании «Класс» Александр Митрошенков заявил, что с 1 сентября на телеканале «Карусель» произойдет «настоящая революция детского телевидения».

«Дело в том, что многие годы родители просили, чтобы у нас дети не только ложились спать с героями любимой программы, а можно было дать заряд, энергию с самого утра», — рассказал он.

Он также добавил, что для программы были созданы новые декорации, а для Хрюши, Степашки, Фили и Каркуши сшиты новые костюмы.