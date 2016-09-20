»»Путин объявил Яровой благодарность «за заслуги в законотворческой деятельности»

Президент Владимир Путин объявил депутату Ирине Яровой благодарность за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу.

Соответствующее распоряжение «О поощрении» было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Одним из самых известных законов, который разработала Яровая, стал так называемый «антитеррористический пакет» или «пакет Яровой». Он был подготовлен в соавторстве с сенатором Виктором Озеровым. Его приняли 24 июня 2016 года.

Согласно «пакету Яровой», операторы связи и интернет-компании должны будут с 1 июля 2018 года хранить текстовые сообщения и разговоры пользователей. По данным «Ростеха», на реализацию данной части антитеррористических поправок может понадобиться около 10 миллиардов рублей. При этом сами операторы связи предупреждали, что выполнение «пакета Яровой» может привести к трехкратному повышению тарифов.

Помимо этого, «пакет Яровой» вводит уголовную статью о недоносительстве и расширяет список преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет. Среди них и участие в массовых беспорядках. Закон также вводит новый пункт в Уголовный кодекс – «склонение, вербовка или иное вовлечение» в организацию массовых беспорядков.