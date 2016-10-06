»»»Роботы вместо коллекторов: как теперь будут взыскивать долги

С января вступает в силу закон «О защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». В соответствии с ним воздействовать на должника смогут только организации, вошедшие в государственный реестр. А обычные люди, которые одолжили своим друзьям или знакомым более 50 тысяч рублей, за простое напоминание о возврате долга по телефону могут получить крупный штраф. «Йод» разобрался, как изменится деятельность коллекторов и как теперь собирать деньги с дожников.
Как долг станет приключением
По действующему законодательству частное лицо может взыскать долг через суд, если его размер не меньше 10 тысяч рублей и имеется расписка. Однако со вступлением в силу закона о коллекторах появилось новое условие: если просроченная задолженность превышает 50 тысяч рублей, то все действия, направленные на взыскание, должен производить профессиональный сборщик долгов.
Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин рассказывает: «Для частных лиц, которые дают в долг, новый закон — это интересное приключение. Предположим, один гражданин одолжил другому 100 тысяч рублей до Нового года. В январе ему деньги не вернули. Теперь, если он хотя бы раз напомнит о долге любым способом (записка в двери, телефонный или личный разговор, записанный должником), то контролирующий государственный орган будет обязан определить эту ситуацию как правонарушение и выписать штраф от 50 до 500 тысяч рублей».
Что изменит закон
Самые существенные изменения, которые закон вносит в работу коллекторов, заключаются в ограничении контактов с должником. Если сейчас взыскатель может звонить бесконечное количество раз, то с начала 2017 года — всего два раза в неделю.
Начальник управления розничного сбора ПАО «Сбербанк» Евгений Новиков рассказал, что в законе нет разъяснения о том, что такое контакт. Поэтому считать им нужно взаимодействие, в ходе которого коллектор донес до должника всю нужную информацию. Если же гражданин не дослушал взыскателя, бросил трубку или сам позвонил коллекторам, то такой контакт в счет не идет.
По мнению начальника управления технологиями взыскания ПАО ВТБ24 Юлии Тарасовой, самое существенное нововведение, которое может негативно отразиться на коллекторах, — это право заемщика отказаться от общения со взыскателем.
Законопроект также запрещает коллекторам применять физическую силу, повреждать имущество должников, угрожать им и оказывать на них психологическое давление. Запрещается общение с должниками с 20:00 до 9:00 в выходные дни, с 22:00 до 8:00 в будние дни. Кроме того, согласно проекту закона, коллекторы обязаны представляться и в течение трех лет хранить бумажные документы и аудиозаписи, подтверждающие общение с должником. При этом пользоваться устройствами, которые скрывают телефонный номер или адрес электронной почты, категорически запрещается.
Когда на смену коллекторам придут роботы
Запрет оказывать психологическое давление на должника и использовать выражения, унижающие его честь и достоинство, влияет и на развитие интеллектуальных решений, связанных с взысканием.
На I Всероссийском форуме лидеров рынка взыскания, который на днях прошел по инициативе дочерней компании Сбербанка «АктивБизнесКоллекшн», сборщики долгов рассказали, что уже сейчас внедряют системы распознавания речи, которые преобразуют разговор оператора с клиентом в текст и автоматически сигнализируют, если оператор call-центра допустил грубость или нарушил установленный скрипт общения с должником. Такая технология, например, используется коллекторами, занимающимися долгами ОТП Банка, Бинбанка и Сбербанка.
Конечно, есть нюансы: нужно синтезировать речь так, чтобы сумма задолженности и имя должника произносились естественным голосом, а не механическим. Бинбанк в следующем году тоже планирует запустить инновацию для коллекторов и должников. Она представляет собой мобильное приложение, работа которого будет похоже на онлайн-приложение для заказа такси.
«Сейчас в области collection меняется подход к должнику. Если раньше коллектора воспринимали как вышибалу долгов, то теперь — скорее как финансового консультанта», — говорит начальник департамента по работе с проблемной задолженностью Бинбанка Сергей Голец.
Лучше бы помогли людям избавиться от долгов! Придумали бы систему мотивации для должников, программу какую нибудь! Чем этих роботов делать
Придумали лучше как людям избавиться от долгов! А не чехардой заниматься