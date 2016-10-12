»»»ЖКХ против москвичей: счета “за квартиру” сильно вырастут

Минэконразвития предложило правительству ограничить рост тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию на период 2017-2019 годов. Совокупный платеж населения за коммунальные услуги, по версии ведомства, должен расти по прогнозной инфляции — на 4%, такой же рост ожидается и в отношении тарифов на тепло, а вот плата за электроэнергию вырастет сильнее – на 5%. Как изменятся коммунальные платежи, и сколько россияне будут отдавать за квартиру в следующем году – в материале “Йода”.

Налог на недвижимость

С 1 сентября этого года собственники квартир начали получать уведомления об оплате налога на недвижимость, который теперь рассчитывается по новым правилам – вместо инвентаризационной стоимости налоговики используют кадастровую, которая наиболее приближена к ценам на рынке.

Повышение налога происходит постепенно, на 20% в год, в полном объеме налог собственники начнут платить к 2020 году. Эксперты полагают, что сильнее всего новые правила “ударят” по москвичам, живущим в центре города, ведь годовой налог за большие квартиры может составить порядка 50 тысяч рублей.

В то же время юристы утверждают, что кадастровая стоимость зачастую рассчитана с ошибкой, и ее размер можно оспорить. Таким образом в некоторых случаях сумму налога можно уменьшить на 40%. Однако эта процедура длительная и дорогая — она предполагает проведение независимой экспертизы оценки и подачу искового заявления в суд, где ответчиком по делу будет выступать Росреестр.

Вывоз мусора

С начала следующего года услуга по вывозу мусора выводится из числа жилищных и становится коммунальной. То есть плата за нее не будет больше включаться в квартирную, а в квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строка — «сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)». Это связано с тем, что плату за вывоз мусора нужно сделать общей для всех, поскольку сейчас в каждом регионе она своя, и в среднем обходится гражданам в 2,5 рубля за 1 кв. м. Теперь стоимость будут устанавливать региональные операторы, однако, остается неясным, должны ли они будут согласовывать свои расценки с властями и по какой процедуре.

Так или иначе это означает, что тарифы на вывоз мусора будут повышены, но граждане ничего не смогут с этим поделать. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской утверждает, что порядок цен будет ясен после выбора операторов, но «правительство надеется», что цены на услугу не взлетят.

Газ и электричество

В то же время глава Министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что в 2017 году правительство планирует проиндексировать тарифы на электричество и газ с учетом инфляции. Так, плату за газ для населения и для нужд промышленности планируется поднять не более чем на 3%. Тарифы на электричество для населения вырастут на 4%, на передачу электроэнергии по сетям — на 3%.

В этом году в Москве с 1 июля уже произошло увеличение платы за услуги ЖКХ – рост тарифов затронул все основные виды услуг — электроэнергию, холодное и горячее водоснабжение, теплоэнергию и газ. За тепло в этом и следующем году стали платить на 8,1% больше. Холодная вода подорожала на 7%, горячая ― на 7,8%. Меньше всего подорожал газ – всего на 2%.

Плата за капремонт

Отдельная статья расходов – капремонт. Не исключено, что в перспективе за него будут платить не только собственники жилья, но и социальные наниматели. Депутат Госдумы Галина Хованская говорит, что утвержден приказ Минстроя, содержащий рекомендации по размеру оплаты за социальный наем жилья: «То есть собственник перекладывает свои обязанности на социального нанимателя. Это незаконно», – утверждает Хованская.