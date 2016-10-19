»»»В России создали секретный интернет для военных

Минобороны России завершило создание военного интернета — коммуникационной системы под официальным названием «Закрытый сегмент передачи данных» (ЗСПД) ― который позволяет безопасно обмениваться закрытой информацией. Для чего нужен и как работает секретный военный интернет – в материале «Йода».

Зона распространения

ЗСПД не связана с глобальным интернетом, а все компьютеры сети защищены от внешних подключений. Военные также создали внутри сети собственный почтовый сервис для передачи секретной информации, включая документов с грифом «Особой важности».

Частично инфраструктура ЗСПД распределена по тем объектам, которые арендует «Ростелеком» и частично ― по зданиям Минобороны, которые не подключены к интернету. Серверы каждой из военных частей шифруют информацию, разбивают по нескольким пакетам и передают дальше. Доступ в серверные помещения строго ограничен.

Последние работы над военной сетью завершились в конце лета, однако ЗСПД еще будет расширена ― в воинских частях и учреждениях установят дополнительные терминалы.

Основатель сети для «интернета вещей» Starnet alliance Анатолий Сморгонский рассказывает: «Минобороны — структура большая и географически распределенная, поэтому не имеет повсеместно собственных транспортных каналов для всех нужд, а следовательно, военным приходится арендовать емкости. Думаю, что каналы арендуются еще и с целью резервирования каналов для повышения надежности. Создание выделенной военной сети — это правильный и логичный шаг. Даже у больших операторов общего пользования технологические сети отделены от публичного интернета, чтобы исключить риск несанкционированного доступа к оборудованию инфраструктуры».

Принцип работы

В военном интернете есть сайты, как и в глобальной сети. Основной ресурс сети находится по адресу mil.zs, но через глобальную сеть его не открыть. На этом ресурсе созданы домены третьего уровня, например, domain.mil.zs.

Все компьютеры сети работают на операционной системе МСВС — мобильной системе Вооруженных сил, они также сертифицированы службой защиты государственной тайны, известной как Восьмое управление Генштаба. К этим компьютерам невозможно подключить ни одно из внешних устройств ― флеш-накопитель, принтер, сканер. Более того, каждая попытка подключить внешнее устройство контролируется специальным программным обеспечением и фиксируется.

Для ЗСПД создана электронная почта, которая функционирует только внутри сети. Все документы военных ― донесения, заявки, списки, отчеты о проделанной работе с фотографиями ― проходят именно через эту закрытую почту.

Опыт США

Американские военные пользуются секретной сетью министерства обороны, которая работает по схожему принципу.

SIPRNet (англ. Secret Internet Protocol Router Network) используется министерством обороны и Государственным департаментом США для передачи секретной информации (вплоть до сведений уровня «секретно») по протоколам TCP/IP. SIPRNet предоставляет также доступ к гипертекстовым документам и электронной почте, фактически представляя собой «пентагоновскую версию гражданского Интернета».

Еще в 2011 SIPRNet насчитывала около 4,2 млн пользователей. Помимо пользователей из министерства обороны и Государственного департамента США, доступ к SIPRNet имеет также небольшой круг пользователей из соответствующих ведомств Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии. Доступ к SIPRNet был даже у бывшего аналитика Пентагона Брэдли Мэннинг, который передал сайту WikiLeaks ряд секретных данных.

Председатель президиума Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернета Дмитрий Бурков отметил, что американская сеть не очень надежна, поскольку имеет множество пересечений с обычным интернетом:

«У американцев было много дырок. Исторически они переходили от одних протоколов к другим. Кроме того, у их было несколько сетей под разным управлением: у авиации своя, у ВМФ своя и т.д. Проблемы в их сетях связаны с тем, что они имеют слишком много стыков с интернетом, и отсюда возникает главная опасность — несанкционированный доступ. Причем подключение к этим сетям имеют даже различные подрядчики. Как я понимаю, Эдвард Сноуден работал в одной из аутсорсинговых компаний АНБ и, имея доступ к этой сети, смог раздобыть данные, которые позже предал огласке. Надеюсь, что наши избежали таких ошибок при планировании сети и приняли дополнительные меры предосторожности по защите и шифрованию данных».