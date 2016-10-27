»»»12 новшеств мировых корпораций, которые провалились

Постоянное обновление продуктов помогает компаниям не только оставаться на плаву в постоянной гонке за звание лучших, но и менять и развивать потребительский рынок. Но иногда не все идет по плану, и бренды слегка перегибают палку в погоне за новшествами. Некоторые из инноваций не живут дольше месяца ― не становятся популярными у покупателей и не выдерживают конкурентную гонку. «Йод» вспомнил несколько таких продуктов из историй глобальных корпораций: о них много говорили, но они так и не стали хитами.

New Coke от Coca-Cola (1985)

Такого нововведения покупатели не ждали и не просили, так что недовольство их было предсказуемо. Компания зачем-то изменила оригинальный рецепт Coca-Cola, проверенный десятилетиями. После того, как Coca-Cola вернулась к оригинальному рецепту, ведущий Питер Дженнингс объявил об этом в эфире передачи General Hospital, а сенатор Дэвид Пайор назвал это важным моментом в истории США.

Facebook телефон (2013)

Как только появились первые слухи о том, что Facebook выпускает телефон, версии о виде и функциональности телефона нарастали, как снежный ком. Но в итоге получился обычный телефон HTC на базе Android, основной функцией которого было во всех непонятных ситуациях подключать пользователя к стартовой странице Facebook. Мобильный оператор AT&T, получивший эксклюзивные права на продажу, даже сделал временную распродажу телефонов по $0,99 – в итоге распродажа продлилась до самой смерти новинки.

Google+ (2011)

Google попыталась создать социальную сеть, но с самого начала все не задалось. До сих пор не совсем понятно, в чем функция сети: вы приглашаете пользователей в свой «круг», а что делать дальше ― общаться или оставить так, знают лишь разработчики, но они никому решили не говорить. Приложение не пользовалось большим успехом, и сейчас уже умирает. Возможно, в ближайшее время исчезнет совсем.

Crystal Pepsi (1992)

Бывший CEO компании Yum Brands Дэвид Новак утверждал, что запуск Crystal Pepsi должен был заинтересовать потребителя в здоровом питании. Но Crystal Pepsi не окупился, потому что покупатели никак не могли понять его аромата: вместо привычного запаха Pepsi они обнаруживали запах лимона. Даже реклама в прайм-тайм во время матча Суперкубка не спасла положение, и продажи Crystal Pepsi резко упали.

Twitter Peek (2009)

Телефон придумали как приспособление, с помощью которого можно было отправлять и получать твиты, но даже этого он не мог сделать должным образом: пользователи видели лишь превью своего твита в 20 знаков. Да и отдельно устройство для Twitter никому не понадобилось, так что о нем быстро забыли.

Google Glass (2013-2014)

После появления Google Glass ими вроде бы заинтересовались во всем мире. Вышла даже вирусная реклама со звездой порно Джеймсом Дином. Однако, несмотря на новаторство продукта компании Google, очки с дополненной реальностью не стали хитом и не смогли продвинуться на массовом рынке.

PS Vita, Sony (2011)

Первая портативная 2 Sony Playstation Portable была успешна ― распродано 81 миллионов копий, но версия приставки PS Vita не включала в себя многие важнейшие игры и не интегрировалась со многими платформами Sony. Такие минусы при стоимости в $249-$299 не понравились покупателям, и приставка выбыла с рынка.

Windows Vista, Microsoft (2007)

Версия Windows XP существовала уже пять лет до появления версии Vista, так что пользователи обрадовались обновлению. Но радость была недолгой ― версия работала медленнее, в ней было много багов. Со временем пользователи разочарованно возвращались к версии XP, пока Microsoft не разработала Windows 7, так что о Vista никто и не вспомнил. По крайней мере, добрым словом.

Бальзам для губ со вкусом Cheetos (2005)

В поедании чипсов Cheetos есть один минус ― крошки будут на пальцах, на клавиатуре, на губах и на всем, к чему вы прикоснетесь. Поэтому появление бальзама для губ со вкусом Cheetos было встречено потребителями с удивлением: кто же добровольно захочет, чтобы губы всегда пахли чипсами. Возможно, создатели предполагали, что это понравится тем, кто жить не может без чипсов, однако для адекватного человека это в высшей степени странно.

Планшет BlackBerry PlayBook (2011)

Как ни странно, планшет от BlackBerry проигрывал HD видео, но не поддерживал функции электронной почты и календаря ― ключевые функции телефонов BlackBerry. Вместо этого пользователям предлагалось привязывать смартфоны к планшетам и устанавливать операционную систему Blackberry Bridge, что было лишним и ненужным шагом. На планшете было мало приложений, и это стало роковой ошибкой разработчиков – устройство не выполняло должным образом свою ключевую функцию и быстро ушло с рынка.

Dreamcast, Sega (1999)

Эта мощная игровая консоль должна была стать главной в 1999 году и сделать Sega ключевым игроком на рынке. Вместо оглушительного успеха Dreamcast столкнулась с жесткой конкуренцией PS2, что ее и погубило. Сейчас Dreamcast от Sega можно купить только на аукционах или через коллекционеров.

Телефон Rokr E1 от Motorola&Apple (2005)

Еще до выхода первого iPhone Apple в партнерстве с Motorola выпустили телефон, на котором можно было слушать музыку, но не все было так потрясающе, как в продукте Стива Джобса. В телефон можно было закачать до 100 песен, но нельзя было скачать их напрямую из интернета. В общем, пользователям не хотелось совершать лишние манипуляции, и телефон ушел с рынка обиженным.