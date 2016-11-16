»»»Почему москвичи злые, а якуты красивые: карта стереотипов о жителях регионов России

В последние недели многие ведут споры о «российской нации» – предложении объединить народы России под новым не гражданским названием. Но даже если государство начнет продвигать новое название единого народа, это не отменит крайне разнообразного отношения жителей разных регионов к друг другу. «Йод» изучил поисковые подсказки для пользователей рунета и выяснил, какие стереотипы есть о россиянах с разных концов страны.
Способ определения стереотипа прост — мы взяли наименования жителей регионов России и первое слово, которое появляется в поисковой строке «Яндекса» после слова «почему». Например, «почему москвичи… злые» – так выяснилось, какие стереотипы наиболее расхожие, судя по тому, что подсказывают пользователям рунета.
В основном стереотипы негативные: особенно много вопросов о том, почему кто-то кого-то не любит – москвичей, русских, народностей соседних республик. Если верить подсказкам, в центральной России живут “злые” и “гэкающие”, а на Кавказе люди не любят друг друга, но зато красивы.
В восточной части России коренные жители республик не любят русских, люди с Дальнего Востока уезжают из региона, жители Приморского края почему-то говорят быстрее, чем их соседи, а якуты красивые. Зачастую пользователям подсказывают и то, почему некоторые жители регионов носят старинные прозвища. Например, “самоеды” не связаны с едой — это старое название самодийцев — группы малых народов севера.
Согласно технологии «Яндекса» список поисковых подсказок «формируется после фильтрации всего потока запросов пользователей», а также «из названий энциклопедических статей, музыкальных произведений и другого подходящего контента». После фильтрации они появляются в строке пользователя в зависимости от его местонахождения и текущих новостных событий. В 2014 году «Яндекс» провел исследование, в котором выяснил, информацию о каких городах чаще всего ищут жители российских городов.
Также на “Йоде”:
Стереотипы европейцев о россиянах
Карта стереотипов россиян о европейцах
Ну про чувашей правда)
Про екатеринбург нету ничего
Иркутяне против Ерощенко
А почему калининградцев назвали смоляне?
Где Калуга?
Чай – от слова “чаять” – надеяться.
Чай обойдется = надеюсь обойдется.
Осетины” и Ингуши – “такие красивые”…… это они просто говорят о себе в третьем лице (произнес эту фразу с акцентом)
Я прожил на Кавказе не мало лет, поэтому, с тем что пишут, отчасти согласен, по крайней мере потому, что лично сам видел. Там действительно живут красивые люди. Кстати, по поводу акцента, у Кавказских народов у каждого он свой, так сказать, каждый народ, а народов там довольно много, произносит русские слова и предложения по своему, к примеру, в Москве часто имитируют Армянский и Грузинский акцент, представляя себе жителя этих регионов, говорящего на русском языке, но ошибочно полагая, что так самовыражаются все остальные.
Почему сайт йод такой дебильный?
Судя по тому, кто цитирует статьи ЙОД НЬЮС, можно догадаться, кто стоит за этим ресурсом, и кому это нужно.
Где Тверь?
Хрень полная, сидят у себя в редакции и маятся от безделья, вот и все.
Правильное название народа “мордва”, а не “мордвины”…. проверяйте перед тем, как написать, консультируйтесь со специалистами..
Карелы негодуют!
Если бы эти, как мне кажется “злые” не тупили, и правильно набирали текст в поисковике то было бы:
почему МОРДВА вредная…
поперечная…
не любит русских…
Петербуржцы, а не питерцы. Вы — блять, куски идиота!
Почему Русские исследователи Бурятов и Тувинцев определили “не любяшими Русских” а Калмыков “агрессивными”, Чеченцев “Боятся Калмыков”,Дагестанцев “Не любяшими Чеченцев”Татаров”Не женятся на Русских”, Башкиров “Не любяшими Татаров”итд. На лицо разжигание межнациональной розни среди не Русских народов и показать их с не лучшей стороны.А Русских определили в полне безобидными терминами.А друзей Арабов и Африканцев по крайней мере из Москвы и Петербурга презираюших Чукчей Чурок Хачей опредилели только “Злые”!!! Ложь!!!
Почему Русские исследователи Бурятов и Тувинцев определили “не любяшими Русских” а Калмыков “агрессивными”, Чеченцев “Боятся Калмыков”,Дагестанцев “Не любяшими Чеченцев”,Татаров”Не женятся на Русских”, Башкиров “Не любяшими Татаров”итд. На лицо разжигание межнациональной розни между Нерусскими народами.А всех Русских определили вполне безобидными терминами что есть ложь.Русских друзей Арабов и Африканцев по крайней мере из Москвы и Петербурга презираюших Чукчей Чурок Хачей опредилели как “Злые”!!! Чукча не Дурак.
странно, что сюда крымчан вписали. Крым это не россия, это другое государство.
Когда это Чеченцы кого-то боялись? Тем более калмыков. Бред свои кобылы.
Красноярцы где? Шестая часть России
Судя по комментариям… печаль, Йод, ваши читатели понятия не имеют значения слова “стереотип”. Предлагаю в начале статьи давать выдержки из толкового словаря.
В Алтайском крае алтайцев практически нет, а Республику Алтай даже не подписали.