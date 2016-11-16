»»»Почему москвичи злые, а якуты красивые: карта стереотипов о жителях регионов России

В последние недели многие ведут споры о «российской нации» – предложении объединить народы России под новым не гражданским названием. Но даже если государство начнет продвигать новое название единого народа, это не отменит крайне разнообразного отношения жителей разных регионов к друг другу. «Йод» изучил поисковые подсказки для пользователей рунета и выяснил, какие стереотипы есть о россиянах с разных концов страны.

Способ определения стереотипа прост — мы взяли наименования жителей регионов России и первое слово, которое появляется в поисковой строке «Яндекса» после слова «почему». Например, «почему москвичи… злые» – так выяснилось, какие стереотипы наиболее расхожие, судя по тому, что подсказывают пользователям рунета.

В основном стереотипы негативные: особенно много вопросов о том, почему кто-то кого-то не любит – москвичей, русских, народностей соседних республик. Если верить подсказкам, в центральной России живут “злые” и “гэкающие”, а на Кавказе люди не любят друг друга, но зато красивы.

В восточной части России коренные жители республик не любят русских, люди с Дальнего Востока уезжают из региона, жители Приморского края почему-то говорят быстрее, чем их соседи, а якуты красивые. Зачастую пользователям подсказывают и то, почему некоторые жители регионов носят старинные прозвища. Например, “самоеды” не связаны с едой — это старое название самодийцев — группы малых народов севера.

Согласно технологии «Яндекса» список поисковых подсказок «формируется после фильтрации всего потока запросов пользователей», а также «из названий энциклопедических статей, музыкальных произведений и другого подходящего контента». После фильтрации они появляются в строке пользователя в зависимости от его местонахождения и текущих новостных событий. В 2014 году «Яндекс» провел исследование, в котором выяснил, информацию о каких городах чаще всего ищут жители российских городов.

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