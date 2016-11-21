»»»Ворошиловский проспект и улица Свердлова: как в России увековечивают имена сомнительных исторических личностей

Имя Александра Колчака снова тревожит общественность: в Санкт-Петербурге недавно была установлена памятная доска в честь военачальника, исследователя и бывшего верховного правителя России. Спустя день после установки неизвестные замазали доску черной краской. Противники увековечивания этого имени ссылаются на то, что Колчак официально признан преступником, и поэтому не заслуживает почести. «Йод» выбрал других деятелей Гражданской войны, которые формально не признаны преступниками только из-за победы большевиков, но их именами до сих пор названы улицы и области России.

Александр Колчак – более 10 тысяч жертв

Кем был во время Гражданской войны: К середине 1917 года Колчак занимал пост главнокомандующего Черноморским флотом. После отставки пытался принять участие в Первой мировой войне на стороне США, находясь в Японии, встретил известие о захвате власти большевиками и принял решение перейти на военную службу к англичанам. Но Англия решила направить его помогать антибольшевистским силам в Сибири. Сначала он руководил армией Директории, но в ноябре 1918 года Директория была смещена, а Колчак стал авторитарным Верховным правителем России. В 1919 году армия Колчака терпела неудачи. Был оставлен Омск, а в новой провозглашенной столице – Иркутске – произошло восстание. Колчак пытался проехать Иркутск в поезде под охраной Чехословацкого корпуса, но его сдали местным властям, состоявшим из большевиков и эсеров. В начале февраля 1920 года Колчака расстреляли вместе с премьер-министром его правительства Пепеляевым по постановлению Иркутского военно-революционного комитета большевиков и указанию Ленина.

К чему причастен: Вопрос о реабилитации Колчака несколько лет рассматривался военным и конституционными судами и прокуратурой современной России. В 1999 году Забайкальский окружной военный суд постановил, что «Колчак не остановил террора в отношении гражданского населения и как человек, совершивший преступления против мира и человечности, не подлежит реабилитации». В последующие годы прокуратура тоже не объявила его реабилитированным. При этом суда над Колчаком и Пепеляевым в 1920 году не было.

Тема красного и белого террора до конца не исследована и подвергается политическим искажениям. Часто неизвестно хотя бы примерное количество жертв. Не до конца ясно, какие действия считать борьбой с военным противником, а какие – репрессиями по отношению к мирному населению. Подчиненные Колчака расправлялись с населением деревень, которые встречали войска с оружием или сотрудничали с партизанами Красных. Сам Колчак на допросе утверждал, что не мог контролировать действия всех отрядов Белых, а сожжение деревень – часть войны. Например, при силовом подавлении городских мятежей – в Томске и Омске – в 1918 году по официальным данным погибло около 800 человек. Поскольку Колчак был верховным правителем, его можно обвинить во всех расправах со стороны Белой армии и Чехословацкого корпуса в Сибири, даже если лично он не был их инициатором.

Что названо в честь Колчака: При советской власти улицы и города его именем, естественно, не называли. Наоборот – остров в Таймырском заливе лишился имени Колчака (название возвращено в 2005 году). В современной России появился памятник Колчаку – в Иркутске. На церемонии его открытия в 2004 году присутствовал губернатор и другие представители власти.

Почему и кто против установки мемориальной доски: Вполне понятно, что против выступают разные сторонники большевиков и советской власти – например, движение «Суть Времени» Сергея Кургиняна. Колчака считают не только убийцей, но и предателем – для продолжения участия в Первой мировой войне он поступил на службу армии Англии. Кроме того, он завладел частью золотого запаса Российской империи, который был потерян или вывезен за границу. Есть и те, кто считает, что увековечивать его память не нужно только из-за решения суда.

Почему и кто за установку мемориальной доски: Доску Колчаку в Санкт-Петербурге установило движение «Белое дело». Это не первый их проект по увековечиванию памяти участников Первой мировой войны и борцов с большевиками в Гражданской войне. По сути, «Белое дело», выросшее из сообщества в ЖЖ, пытается восстановить историческую память в архитектуре городов и кладбищ, чтобы на них были увековечены не только герои красных. Для противников белых Колчак тоже может выступать как положительный герой. За его плечами богатая научная деятельность и экспедиции в Арктику – если бы не войны, он бы вошел в историю как известный путешественник-исследователь.

Один из многих

Колчак для нескольких поколений жителей Советской России был отрицательным героем. Ему с исторической памятью сильно не повезло. Гражданскую войну он проиграл, остался символом вражеского для советской власти Белого движения. При этом действия Колчака как Верховного правителя России оцениваются неоднозначно и противниками большевиков. Именование «диктатор» тоже имеет негативные коннотации. Научная деятельность Колчака затерялась на фоне политической. Со многими же большевиками произошла обратная ситуация – их мирная деятельность происходила после Гражданской войны, заметно улучшая исторический образ в глазах молодых поколений. И хотя за этими людьми преступлений не меньше, их имена указаны не на отдельных досках, а на целых улицах.

Яков Свердлов – более 20 тысяч жертв

Кем был во время Гражданской войны: Председатель Всероссийского ЦИК – формально глава РСФСР. Умер в марте 1919 года – по официальной версии от испанки.

К чему причастен: В январе 1918 года был в штабе по разгону демонстрации в поддержку Учредительного собрания (21 погибший). В сентябре 1918 года провозгласил начало красного террора (захват заложников из числа «контрреволюционеров», их ссылки и расстрелы), был его сторонником – от 10 до 15 тысяч убитых только за два первых месяца. В январе 1919 года своей директивой начал расказачивание – террор против казаков (тысячи погибших).

Что названо: Более 100 различных топонимов в России, включая Свердловскую область.

Розалия Землячка и Бела Кун – более 120 тысяч жертв

Кем были во время Гражданской войны: В 1920-1921 годах руководили террором в занятом большевиками Крыму. Землячка как секретарь Крымского обкома РКП(б), Кун как председатель Крымского ревкома.

К чему причастны: Расстрелы и другие виды казни бывших солдат русской армии, которые не покинули Крым, людей, имевших какое-то отношение к Белой армии, отставных офицеров, дворян, духовенства, чиновников и рабочих.

Что названо: В честь Землячки как минимум 12 улиц в России. Бела Куна – как минимум 3 улицы, одна из которых в Крыму.

Феликс Дзержинский – более 140 тысяч жертв

Кем был во время Гражданской войны: Председатель ВЧК с декабря 1917 года, нарком путей сообщения с марта 1919 года, председатель Комитета обороны Москвы (1919 и 1920 года).

К чему причастен: Как глава ВЧК руководил арестами и расстрелами лиц, причастных к контрреволюции.

Что названо: Более 1000 топонимов и более 80 памятников в России.

Михаил Тухачевский и Владимир Антонов-Овсеенко – более 15 тысяч жертв

К чему причастны: Тухачевский командовал подавлением Кронштадского мятежа (март 1921 года), подавлением Тамбовского восстания (1921 год), во время которого приказал использовать отравляющие газы в лесах, где засели мятежники. Вместе с ним руководством занимался Владимир Антонов-Овсеенко – председатель Полномочной комиссии ВЦИК. Ранее Антонов-Овсиенко руководил войсками Красных на юге и на Украине, где тоже проводил карательные операции.

Что названо: Именем Тухачевского – около 80 улиц и переулков в России, установлено несколько мемориалов. Именем Антонова-Овсеенко – около 5 улиц в России, в том числе в Тамбове.

Климент Ворошилов – более 10 тысяч жертв

Кем был во время Гражданской войны: Комиссар Петрограда (1917 год), командир партизанского отряда в Луганске, командир армий и член Реввоенсоветов, нарком внутренних дел Украинской республик (1919 год).

К чему причастен: Подавление Кронштадского восстания (1921 год), расправа над сторонниками атамана Никифора Григорьева и Нестора Махно (1919 год), террор в Царицыне (вместе со Сталиным, 1918 год).

Что названо: Более 100 разных топонимов в России.

Михаил Кедров – более 20 тысяч жертв

Кем был во время Гражданской войны: Начальник Военного отдела ВЧК (с сентября 1918 года).

К чему причастен: Проводил красный террор на севере европейской части России: расстрелы, утопления, ссылки, концлагеря, карательные поезда. Известен также как ликвидатор Соловецкого монастыря.

Что названо: 8 улиц в России.

Георгий Атарбеков – более 10 тысяч жертв

Кем был во время Гражданской войны: Заместитель председателя военно-революционного комитета Абхазии, сотрудник ЧК, руководившей расстрелами на юге России.

К чему причастен: Террору на территориях Астрахани, Пятигорска, Азербайджана, Армении. Прославился тем, что лично зарубал заложников. Из-за излишней жестокости его ненавидели красноармейцы, а в Москве руководство ВЧК провело специальное разбирательство.

Что названо: 9 улиц и переулков в России.

120 спорных имен

В этот список можно добавить и, например, Владимира Ленина. Он заявил о необходимости ответить на сопротивление большевикам красным террором в августе 1918 года. Как глава правительства он ответственен за политику военного коммунизма, которая привела к голоду. Можно сказать, что Ленин причастен к миллионным жертвам. Именем Ленина названо более 7 тысяч улиц в России. Памятников и бюстов — больше 10 тысяч.

Да и вообще спорных исторических персонажей, чьи имена даны различным топонимам, в нашей стране множество. В 2005 году группа историков составила «Черную книгу имен, которым не место на карте России». Среди 122 имен – не только большевики.

Есть популярное мнение, что героев для страны в гражданских войнах нет. А значит, никто из противоборствующих сторон не должен иметь почетных памятников и топонимов. Особенно когда споры ведутся не о том, убийцы они или нет, а о том насколько кровавые эти убийцы. По этой же логике, пока в России существуют памятники красным, нельзя мешать установке памятников белым. Тем более, когда это делает общественная организация, а не государство.