»»»YouTube собрался уходить: в России могут запретить популярный видеосервис

Принятие закона об онлайн-кинотеатрах, который ограничивает долю иностранного участия в них до 20%, может вынудить YouTube уйти из России. Законопроект ограничивает конкуренцию и нацелен на получение выгоды отдельными субъектами, а также выталкивает пользователей в «серую зону», связанную с бесконтрольным распространением TOR и VPN, считают в правовом комитете Медиакоммуникационного союза. О том, кому помешал популярный видеосервис и насколько реален его уход с российского рынка — в материале «Йода».

25 ноября в Госдуму был внесен законопроект об онлайн-кинотеатрах, который ограничивает долю иностранного участия в компаниях-организаторах видеосервисов с профессиональным контентом до 20%. Речь идет о тех сервисах, месячная аудитория которых составляет более 100 тысяч пользователей со всей России либо более 20 тысяч пользователей в пределах одного субъекта. Такие компании должны будут включаться в специальный реестр.

Под определение «организатор аудиовизуального сервиса» подпадает и принадлежащий американской компании Google портал YouTube, на котором размещается как профессиональный, так и пользовательский контент. При этом методики по отделению одного вида контента от другого не существует. В правовом комитете Медиакоммуникационного союза (МКС), куда входят крупнейшие операторы связи и медиахолдинги, полагают, что принятие закона может привести к уходу YouTube с российского рынка. Дело в том, что для выполнения требования закона владельцу видеосервиса придется создавать в России дополнительную инфраструктуру.

«В противном случае YouTube придется переходить «на зарубежные площадки, что приведет к резкому возрастанию валютных затрат всех операторов связи и ухудшению качества услуг», — приводит «Коммерсантъ» слова источника в МКС.

Сегодня видеосервис посещает порядка 30% всех российских пользователей глобальной сети. Ограничение доступа к сайту не только устранит конкуренцию на российском рынке, но и приведет к активному выходу пользователей в «серую зону», связанную с «бесконтрольным распространением TOR и VPN», говорится в заключении правового комитета МКС.

Сообщается, что инициаторами принятия закона являются холдинги «Газпром-медиа» и «СТС Медиа». По данным «Коммерсанта», законопроект готовили специально против популярного американского видеосервиса Netflix, который заявил о скором выходе на российский рынок. «Чтобы прикрыть собственные неудачи с контентом в онлайне, опасаясь такого мощного игрока, они теперь предлагают монополизировать рынок и фактически пытаются узаконить картель», — говорит собеседник «Коммерсанта».

В то же время против инициативы выступают «Вымпелком» и МТС, поскольку в случае принятия законопроекта, контент иностранных онлайн-кинотеатров будет размещаться на серверах, находящихся за границей. В связи с этим путь контента от сервера до абонентского устройства станет длиннее, что в свою очередь повлечет за собой необходимость увеличения инвестиций в сети передачи.

В Google однако уверяют, что говорить об уходе YouTube из России пока рано и отказываются делать какие-либо предположения. «Я сразу скажу, что мы точно не будем комментировать, потому что непринятые законы мы никогда не комментируем», — сообщили радиостанции «Говорит Москва»в пресс-службе компании.

В то же время замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщает, что законопроект затронет только онлайн-кинотеатры, видеосервис YouTube от этого не пострадает.

«Однозначно законопроект ни затронет ни YouTube, ни соцсети», – сказал он, подчеркнув, что законопроект направлен только на онлайн-кинотеатры, которые распространяют профессиональный видеоконтент. По словам чиновника, YouTube же занимается пользовательским контентом. «То, на что ссылаются СМИ, — это письмо юристов МТС, направленное в феврале на старый вариант законопроекта. Никакого заключения Медиакоммуникационного союза, в котором содержалась информация о возможном уходе YouTube с российского рынка, не было и нет», – сказал Волин.

Напомним, что 1 января этого года вступил в силу закон, ограничивающий долю иностранного участия в российских СМИ до 20%. Кроме того, учредителями СМИ теперь не могут выступать иностранные граждане или граждане с двойным гражданством.

Владельцы изданий до 1 февраля 2017 года должны привести в порядок всю корпоративную цепочку и подать новые документы о владельцах и учредителях в Роскомнадзор. В случае нарушения требований законодательства, деятельность СМИ будет приостановлена.