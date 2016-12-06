»»»Почему умрут привычные супермаркеты

5 декабря онлайн-ритейлер Amazon открыл необычный оффлайн-магазин в Сиэтле: в нем не будет продавцов, касс, и соответственно, очередей. О том, как развиваются магазины и какими они станут в ближайшем будущем, – в материале «Йода».

Магазин без касс

Магазин Amazon Go ― продуктовый на 167 квадратных метрах и без касс. Покупатели смогут «набрать» все необходимые товары с помощью смартфонов и уйти из магазина. Продавать здесь будут не только продукты питания, но и уже готовые блюда, которые можно взять с собой.

Для того, чтобы что-то купить, посетителям нужно будет установить мобильное приложение Amazon Go. Контроль за тем, какие продукты покупатель взял с полки (или поставил назад), осуществляется с помощью компьютерного зрения и глубинного обучения (как отмечают в компании, эти технологии используются в беспилотных автомобилях).

Деньги за покупки будут сразу списаны с аккаунта Amazon. Сейчас магазин только тестируется сотрудниками компании, а для широкой аудитории двери будут открыты с 2017 года.

Ранее у ритейлера Amaxon действовала доставка продуктов питания под названием AmazonFresh. В будущем Amazon планирует открыть 2000 магазинов Amazon Go, включая магазины на Wall Street.

Что говорят эксперты

Аналитик Jackdaw Research Джэн Доусон считает: «Это отличное подтверждение того, что e-commerce модель больше не работает. Если по всей стране будут открываться подобные магазины, то это серьезная угроза сетям супермаркетов».

Заведующий исследовательской компании Conlumino Нил Сандерс говорит: «Расчетные очереди ― это самое важное место в каждом магазине. Вы не только таким образом регулируете трудовые затраты, но и делаете процесс более быстрым и приятным для потребителей. В этом случае у покупателя будет чувство, что он украл вещь».

Магазины будущего

Интернет вещей влияет на то, как развиваются магазины и как они изучают покупателей. Amazon выходит в оффлайн, а уже существующие аналоговые магазины совершенствуются для того, чтобы понять, что именно нужно потребителю.

Например, магазин одежды и аксессуаров Dandy Lab открылся в центре Лондона в августе 2015 года. Там на стенах висят экраны разных размеров, покупатель подносит вещь к терминалу и узнает все, что нужно про ее знать. Потом надевает эту вещь и подходит к другому экрану ― он сообщает, какие аксессуары и другие вещи из магазина подойдут к этой. Здесь также используют технологию компании Hoxton Analytics, которая позволяет по ботинкам покупателя примерно определить его пол, возраст, социальное положение и предпочтения в одежде. В следующий раз, когда человек пройдет мимо экрана с новыми предложениями, там появится реклама, которая точно будет ориентирована на него.

Эти важные технологии могут вскоре захватить весь мир. Во-первых, «умный пол», который с помощью датчиков фиксирует появление и все дальнейшие передвижения покупателя по магазину. Во-вторых, классификатор пользователя ― аналитические системы по поведению определяют профиль клиента. В-третьих, «умная одежда» ― с помощью адресной рекламы магазин обращает внимание покупателя на наиболее интересные товары. Очевидно, что у e-commerce еще больше возможностей для аналитики потребителей. Однако Amazon доказал, что даже если уйти в оффлайн, можно совершить прорыв.

Эволюция в обслуживании

Кроме того, что магазины ищут новые пути исследовать покупательские потребности, они стараются сделать процесс покупки быстрее и эффективнее. Так, например, американская компания Simple Robotics разработала автономного робота Tally для инспекции полок с товарами в супермаркетах. Робот передвигается по торговому залу по заранее составленной карте самостоятельно с помощью колесной платформы, а четыре встроенных камеры позволяют сканировать полки по обе стороны от робота на высоте до 2,4 метров.

А в Японии роботы за прилавком – давно не редкость. В прошлом году на работу вышел первый робот-продавец: андроида зовут Мицукоси, в ней сразу 43 микродвигателя, благодаря которым она хорошо ориентируется в пространстве, а еще говорит на трех языках – японском, китайском и корейском.