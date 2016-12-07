»»»Эволюция приватности: новые функции, которые изменят Instagram

Социальная сеть Instagram запустила новые функции ― теперь комментарии под постами можно лайкать, комментировать и удалять, а также убирать пользователей из списка. О том, как изменится Instagram – в материале «Йода».

Позитивное место для самовыражения

В сентябре этого года руководство соцсети Instagram подписало соглашение, которым провозглашало, что Instagram ― это «позитивная и приятная для пользователя платформа для самовыражения».

Сегодня в официальном блоге компании были анонсированы принципиально новые функции. Первая ― это новые возможности комментариев. Как отмечается в блоге, в комментариях происходит большая часть общения в Instagram, однако, порой оно не совсем доброе и позитивное. Недавно соцсеть сделала возможным фильтровать комментарии по ключевым словам. Совсем скоро не понравившиеся пользователю комментарии под его постом можно будет удалить. Ранее это было возможно лишь для некоторых аккаунтов, но скоро ― в блоге сообщается, что через пару недель, ― функция появится у всех.

Пользователи смогут и вовсе отключить комментарии к посту: зайти в Advanced Settings перед тем, как опубликовать пост, а затем выбрать опцию Turn Off Commenting. А если нажать кнопку меню (она выглядит как многоточие) над постом, то в любое время можно вернуть возможность комментирования.

Кроме этого, появится также возможность комментировать чужие комментарии и ставить им лайк ― это можно сделать, нажав на «сердечко». Как считают разработчики Instagram, лайки покажут, что вас поддерживают, и это обязательно вас будет вдохновлять.

Удаление фолловеров

Многие выбирают private accounts в Instagram ― закрывают доступ к своей странице и открывают только для тех, кто отправит запрос. Так некоторым пользователям комфортнее делиться чем-то личным без угрозы того, что это увидит кто-то посторонний. Раньше, если пользователь подтвердил запрос другого пользователя, пути назад уже не было. Но теперь Instagram сделал возможным ограничивать доступ к постам тем пользователям, чей запрос вы уже подтвердили. Для этого нужно зайти в список ваших фолловеров и найти этого человека, а затем удалить. Пользователь не будет уведомлен, что его исключили из списка.

Анонимная жалоба как помощь

Появится в Instagram и еще одна интересная возможность. Если пользователь заметит, что кто-то повесил пост, который мог бы говорить о плохом состоянии человека или о том, что он может причинить себе вред, он может отправить анонимное сообщение, и Instagram свяжется с друзьями пользователя или соответствующими организациями, чтобы оказать помощь. Команда Instagram, как сказано в официальном блоге, работает 24 часа 7 дней в неделю, чтобы не пропустить ни одного сообщения.

Напомним, что ранее Instagram ввел еще несколько важных изменений. Были добавлены live-видео в раздел Stories. Помимо прямых трансляций, Instagram также представил фото и видео, которые удаляются после их просмотра собеседником в личной переписке.

Последние обновления других соцсетей

За прошедший ноябрь и другие соцсети ввели несколько важных функций, оптимизирующих общение пользователей.

Например, Facebook запустила собственную игровую платформу Gameroom. Пока в ней доступны только портативные мобильные и браузеры игры, но разработчики обещали внедрить больше контента в ближайшее время. Также соцсеть запустила приложение Flash, функционал которого чем-то схож с возможностями Snapchat. А еще Facebook отказался от сегментирования объявлений по расовому и национальному признаку. Рекламодатели больше не смогут указывать аудиторию для показа, если в пожеланиях содержится дискриминация пользователей.

ВКонтакте тоже ввела изменения ― реклама обзавелась кнопками призыва к действию, с помощью которых пользователи могут купить товар, записаться на прием или выполнить любое другое предлагаемое действие в один клик. Самым грандиозным анонсом месяца стало заявление команды ВКонтакте о предстоящем реформировании системы размещения рекламы. В планы соцсети входит введение модерации рекламных записей в целях улучшения качества рекламного контента на площадке.