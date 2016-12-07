»»»Семь сестер: легенды и мифы сталинских высоток

Архитектура Москвы, как и многих других мегаполисов, формировалась под влиянием власти. Пожалуй, самое заметное архитектурное наследие советской власти в столице – семь знаменитых сталинских высоток, которые позже получили в западной прессе название «Семь сестер». «Йод» вспоминает о знаменитых домах и рассказывает, какими легендами и мифами они окутаны.

Министерство иностранных дел

Здание МИДа недалеко от станции метро «Смоленская» было построено в 1953 году ― это самая первая из семи высоток. Высота здания ― 172 метра, или 27 этажей.

По первоначальному проекту высотки, здание должно было завершиться плоской крышей, но в ходе строительства, по легенде, Сталин сам внес изменения, и вместо плоской крыши было решено установить шпиль. Завершение башни было сделано из легкой металлоконструкции и покрашено охрой, поэтому цвет шпиля и отличается от цвета основного здания.

После смерти вождя архитектор Гельфрейх предложил демонтировать надстроенную часть высотки, но Хрущев заявил, что шпиль должен остаться на месте и быть «памятником великой глупости товарища Сталина». В итоге шпили стали визитной карточкой всех сталинских высоток.

Главное здание МГУ

Недалеко от станции метро «Университет» расположено здание главного университета страны. Это самая масштабная из всех сталинских высоток ― 36 этажей с высотой шпиля 240 метров. Издалека кажется, что и шпиль, и звезда на его конце позолочены, но на самом деле они облицованы пластинами из желтого стекла, а внутренняя их сторона покрыта алюминием.

Часы на одной из боковых башен здания – самые большие в Москве, диаметр циферблата ― 9 метров. А минутная стрелка длиной 4,1 метра вдвое длиннее, чем у кремлевских курантов.

Существует миф, что бункер под главным зданием МГУ размером и этажностью сопоставим с самим зданием и там разместился целый подземный город. Однако, никто достоверно не знает, сколько этажей имеет подвал в здании – согласно официальным сведениям, их всего три.

Дом на Котельнической набережной

Сначала вблизи слияния двух рек – Москвы и Яузы – было построено девятиэтажное здание как самостоятельное, а потом оно стало правым крылом грандиозной высотки. Саму высотку строили с 1948 года по 1952. Высота ее центрального корпуса ― 176 метров, или 32 этажа.

Среди строителей высотки были в основном заключенные и военнопленные немцы, поэтому, когда дом сдали, на некоторых стенах обнаружились нацарапанные надписи – «строили зэки». Существует даже легенда, что в стенах высотки рабочие замуровали нелюбимого прораба, а бригадиры якобы не поднимались выше пятого этажа, боялись быть сброшенными.

В элитном доме находились кинотеатр «Иллюзион», магазины, почта, кафе, салоны красоты, прачечная, изостудия и шахматная школа и даже филиал гостиницы «Варшава». Впечатлял и список жильцов: здесь жили народный артист СССР, автор песен «Темная ночь», «Шаланды полные кефали…» Никита Богословский, кинозвезды Фаина Раневская, Клара Лучко, Лидия Смирнова, Нонна Мордюкова, Михаил Жаров, Роман Кармен, дрессовщица Ирина Бугримова, певица Людмила Зыкина, поэты Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский, писатели Василий Аксенов и Константин Паустовский, режиссер Наталья Сац, балерина Раиса Стручкова, художник Аркадий Пластов и актер Александр Ширвиндт.

Гостиница «Ленинградская»

Гостиница «Ленинградская» на станции метро «Красные ворота» ― это самая маленькая высотка Москвы, однако с самым роскошным интерьером. Строительство гостиницы велось в период с 1949 по 1953 годы. Высотка стоит прямо на русле подземной реки, поэтому в грунт были вбиты 1200 огромных свай, а для устройства фундамента уложено 14 тысяч кубометров армированного бетона.

В вестибюле здания до сих пор находится люстра, освещающая семь этажей, а останавливались здесь во все времена знаменитости. С 2008 года гостиница имеет название «Хилтон Москва Ленинградская».

Гостиница «Украина»

Легендарная гостиница «Украина» расположена на пересечении Кутузовского проспекта и Нового Арбата. Строительство ее велось с 1953 по 1957 год, так что название свое она получила в честь родины Хрущева. Сталин же планировал назвать высотку «Гостиничное здание в Дорогомилове», но не успел – умер раньше, чем была закончена стройка.

Высота гостиницы ― 206 метров, это 34 этажа. В свое время это был один из лучших гостиничных комплексов Европы. С 2005 по 2010 годы здесь проходил серьезный ремонт, после чего новые владельцы здания переименовали «Украину» в «Radisson Royal Hotel».

Высотка на Кудринской площади

Здание строилось с 1948 по 1954 год – в то время его называли «Дом авиаторов» из-за того, что квартиры здесь предоставляли работникам авиационной промышленности. В доме 24 этажа, 18 из которых ― жилые, а под самой высоткой есть бомбоубежище для всех жильцов. По легенде, в советское время специфически использовали и верхние этажи знаменитого здания: там размещалась спецаппаратура КГБ для наблюдения за американским посольством, которое и сегодня находится неподалеку, на Новинском бульваре.

Появлялась знаменитая высотка и в кино: если помните, в фильме «Москва слезам не верит» героини Ирины Муравьевой и Веры Алентовой месяц жили в прекрасной квартире родственника – так вот, это место именно здесь. Правда, в кадре героини открывают дверь подъезда высотки на Кудринской площади, а заходят в холл высотки на Котельнической набережной.

Здание на площади Красных ворот

Эта высотка строилась в 1949-1953 годах: в 24-этажном здании есть и квартиры, и административные помещения. Изначально проект включал в себя не только строительство дома, но и встроенный выход из станции метро в левом крыле здания.

В доме изначально жили сотрудники Министерства путей сообщения и других ведомств, а также заслуженные учителя и врачи. А когда-то на месте высотки находился старый дом, в котором родился и жил поэт Михаил Лермонтов. Об этом свидетельствует мемориальная табличка и памятник напротив здания – о нем все знают по фильму «Джентельмены удачи». Вы, наверняка, помните сцену, в которой герой Савелия Крамарова Косой говорил: «Там еще памятник был… Мужик какой-то… В пиджаке… Во деревня! Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же памятник!».