»»Голодец: в стране все больше бедных, на прожиточный минимум прожить невозможно

В России отмечается рост бедности, при этом бедных в стране больше, чем свидетельствует статистика, заявила вице-премьер Ольга Голодец на Всероссийском семинаре-совещании с заместителями высших должностных лиц субъектов РФ, курирующими вопросы социального развития.

«В стране очень сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка самоощущения людей. И если по статистической оценке у нас идет рост бедности, и она составляет 15%, что очень плохо для нас сегодня, и мы должны максимально стремиться к тому, чтобы все-таки вернуться к статистической бедности, которая была до того, то самоощущение людей оно (еще) гораздо хуже», — заявила Голодец, передает РИА Новости.

По словам Голодец, из-за серого сектора реальные доходы и реальные зарплаты отличаются от той зарплаты, которая принимается в качестве средней, на которую ориентируются, высчитывая помощь и пособия.

«Потому что, чтобы мы не говорили, на прожиточный минимум прожить практически невозможно, сегодня это расчетный показатель, и мы должны понимать, как нам дальше двигаться», — сказала Голодец.