»»Голодец: в стране все больше бедных, на прожиточный минимум прожить невозможно

В России отмечается рост бедности, при этом бедных в стране больше, чем свидетельствует статистика, заявила вице-премьер Ольга Голодец на Всероссийском семинаре-совещании с заместителями высших должностных лиц субъектов РФ, курирующими вопросы социального развития.
«В стране очень сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка самоощущения людей. И если по статистической оценке у нас идет рост бедности, и она составляет 15%, что очень плохо для нас сегодня, и мы должны максимально стремиться к тому, чтобы все-таки вернуться к статистической бедности, которая была до того, то самоощущение людей оно (еще) гораздо хуже», — заявила Голодец, передает РИА Новости.
По словам Голодец, из-за серого сектора реальные доходы и реальные зарплаты отличаются от той зарплаты, которая принимается в качестве средней, на которую ориентируются, высчитывая помощь и пособия.
«Потому что, чтобы мы не говорили, на прожиточный минимум прожить практически невозможно, сегодня это расчетный показатель, и мы должны понимать, как нам дальше двигаться», — сказала Голодец.
а раньше-то где были? с 13-го года всё хуже и хуже. средний заработок это вообще отдельная тема. Давайте не будем брать в расчёт бизнесменов, министров, ментов, депутатов. У них и так зарплата нормальная. Тогда станет видна реальность. Кто может позволить себе ипотеку? Средний класс и выше. А на селе среднего класса почти нет! Получается если взять мою зарплату в 12000 и депутата госдумы, 320000, то средняя у нас с ним 166000 рублей! Оказывается я миллионерша! А в окно выгляну и плакать хочется. То сапоги купить не на что, то не знаешь на чём сэкономить, чтобы сыну послать на учёбу. да и в магазин хоть не заходи. В Магните корзинка продуктов под 1000 рублей выкатывает. Зимой газом топлю, успела сделать, пока не очень дорого было. Теперь не знаю радоваться газу или нет. От 2000 до 5000 выкатывает. Может печка лучше бы была? вроде нет… А болеть категорически нельзя! Один зуб запломбировать 5000 стоит. Можно попытаться в бесплатном кабинете. Надо встать в 5 утра, в 6 занять очередь и получить талончик. Врач принимает с 8 до 10. Может успею. Потом он уходит работать в платный кабинет.
Но ведь ТЕ, кто составляет статистику о минимальной и средней зарплате по стране НЕ РАБОТАЮТ хотя бы за среднюю! СВОЛОЧИ!
Главное чтобы Путин и компания не голодали и их партнёры в виде парашенки,Керри ,ну и конечно кровных братьев сирийцев …….
Тяжело жить на одну пенсию, да и кошатину надо кормить каждый день. Ей не объяснить, что надо заплатить за квартиру 2-х комнатную, свет, ТВ, интернет. Везде счётчики поставил, Свет только светодиодный, стоят датчики входа и выхода. Всё равно тяжело на 13 тысяч жить. Просвета не вижу,
да и не видит ни кто. Власти сокращают движение денег, инфляцию считают только понятным им способом. Везде обман, считают народ за стадо баранов и, делают вид, что нас любят раз в 4 года.
А потом и делать вид не надо. В моём возрасте хотя бы можно сравнить когда было лучше и как . А тем, кто
живёт сейчас и сравнивать не с чем. Как родились в смутное время, так и жить будут …… Противно
Цель этого ̶п̶р̶а̶в̶и̶т̶е̶л̶ь̶с̶т̶в̶а̶ окупационного режима – истребить коренное население страны,а на освободившиеся территории заселить приезжих иностранцев.
Во многих областях живут одни азиаты и метисы,русских там не вообще.