»»Власти Москвы не рассматривают вопрос введения платы за въезд в столицу

Власти Москвы не планируют вводить ограничения движения автомобилей по дорогам столицы путем взимания платы. «Мы не рассматриваем этот вопрос», – сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, передает ТАСС.
Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов также неоднократно заявлял, что решение о платном въезде в город или в отдельные его части не рассматривается.
Напомним, что накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения автомобилей по дорогам путем взимания платы. Отмечается, что основная задача законопроекта — установить единые правила в сфере организации дорожного движения, прав и обязанностей субъектов.
Кажется они перед увеличением сначала количества платных парковок, а затем и увеличения их же стоимости, говорили, что все нормик и изменений никаких не будет, нечего переживать.
Нахрена тогда новый закон – не понятно. Видимо от нечего делать. А плата на проезд в сити появится, как и вся предыдущая обдираловка, случайно!
Не важно уже, платный или бесплатный. Порвать хочется
Раз отрицают, значит так и будет. Сколько раз уже проходили