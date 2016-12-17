»»Власти Москвы не рассматривают вопрос введения платы за въезд в столицу

Власти Москвы не планируют вводить ограничения движения автомобилей по дорогам столицы путем взимания платы. «Мы не рассматриваем этот вопрос», – сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, передает ТАСС.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов также неоднократно заявлял, что решение о платном въезде в город или в отдельные его части не рассматривается.

Напомним, что накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения автомобилей по дорогам путем взимания платы. Отмечается, что основная задача законопроекта — установить единые правила в сфере организации дорожного движения, прав и обязанностей субъектов.