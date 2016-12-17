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Власти Москвы не рассматривают вопрос введения платы за въезд в столицу

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Автор: от Новости

Власти Москвы не планируют вводить ограничения движения автомобилей по дорогам столицы путем взимания платы. «Мы не рассматриваем этот вопрос», – сообщила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, передает ТАСС.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов также неоднократно заявлял, что решение о платном въезде в город или в отдельные его части не рассматривается.

Напомним, что накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения автомобилей по дорогам путем взимания платы. Отмечается, что основная задача законопроекта — установить единые правила в сфере организации дорожного движения, прав и обязанностей субъектов.

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3 комментария

  1. Diii на

    Кажется они перед увеличением сначала количества платных парковок, а затем и увеличения их же стоимости, говорили, что все нормик и изменений никаких не будет, нечего переживать.
    Нахрена тогда новый закон – не понятно. Видимо от нечего делать. А плата на проезд в сити появится, как и вся предыдущая обдираловка, случайно!

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  3. Sergio на

    Раз отрицают, значит так и будет. Сколько раз уже проходили

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