»»«Мисс мира – 2016» стала 19-летняя пуэрториканка

На конкурсе красоты «Мисс мира – 2016» в США, завершившемся накануне вечером, победила представительница Пуэрто-Рико 19-летняя Стефани Дел Валье. Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес, а второй – гражданка Индонезии Наташа Маннуэла, сообщает ТАСС

Корону победительницы Дел Валье вручила предыдущая “Мисс мира” мексиканка Мирея Лалагуна. Россию на конкурсе представляла 18-летняя Яна Добровольская из Тюмени, завоевавшая титул «Мисс Россия – 2016». Россия не вошла даже в двадцатку красавиц «Мисс мира – 2016». В первой пятерке оказались девушки из Доминиканской Республики, Индонезии, Кении, с Пуэрто-Рико и Филиппин.