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«Мисс мира – 2016» стала 19-летняя пуэрториканка

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Автор: от Новости

На конкурсе красоты «Мисс мира – 2016» в США, завершившемся накануне вечером, победила представительница Пуэрто-Рико 19-летняя Стефани Дел Валье. Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес, а второй – гражданка Индонезии Наташа Маннуэла, сообщает ТАСС

Корону победительницы Дел Валье вручила  предыдущая “Мисс мира” мексиканка Мирея Лалагуна. Россию на конкурсе представляла 18-летняя Яна Добровольская из Тюмени, завоевавшая титул «Мисс Россия – 2016». Россия не вошла даже в  двадцатку красавиц «Мисс мира – 2016». В первой пятерке оказались девушки из Доминиканской Республики, Индонезии, Кении, с Пуэрто-Рико и Филиппин.

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2 комментария

  1. Вантуз на

    Теперь понимаю пословицу-“красота-страшная сила”. Эта самая победительница действительно – СТРАШНАЯ.

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  2. Елена на

    ой, какая страшная эта мисс. представляю- другие еще “красивше”, ужас.

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