»»»«Вечные» флешки и самая далекая галактика: главные научные открытия 2016 года

В этом году было официально объявлено открытии новой планеты Солнечной системы, обнаружен самый удаленный объект во Вселенной, а искусственный интеллект впервые победил человека в самой сложной из когда-либо придуманных игр. О главных научных событиях года и том, как это повлияет на наше будущее — в материале «Йода».

Новая планета Солнечной системы

В начале года ученые из Калифорнийского технологического института представили доказательства существования новой, девятой, планеты в Солнечной системе. О ее наличии специалисты догадывались давно, поскольку на это указывали особенности поведения гравитационных волн за орбитой Нептуна.

После открытия в XX веке Плутона причиной посчитали именно его, однако после перерасчетов оказалось, что их производит другой объект. Математический анализ возмущений, которые испытывают ледяные тела в поясе Койпера, показал, что тайная планета находится на расстоянии примерно 20 орбит Нептуна от Солнца, имеет массу в 10 раз больше массы Земли и делает полный оборот вокруг светила за 10–20 тысяч лет. Несмотря на это, на сегодняшний день существование массивной планеты за пределами орбиты Плутона является предположением, поскольку воочию ее пока никто не видел.

Почти вечное хранение информации

Ученые из Саутгемптонского университета изобрели способ практически вечного хранения данных. Для этого они использовали наноструктурное стекло, которое выглядит как небольшой прозрачный диск, вмещающий в себя до 360 терабайт информации и выдерживающий температуру до 1000 градусов Цельсия. Данные на носитель записываются с помощью сверхкоротких лазерных импульсов.

Каждый файл записывается в три слоя наноструктурных точек, которые расположены на расстоянии пять микрометров друг от друга. Информация на таком «диске» может храниться порядка 13,8 миллиарда лет, что равняется возрасту самой Вселенной.

Breakthrough Starshot и Proxima b

В апреле российский бизнесмен Юрий Мильнер совместно с известным физиком Стивеном Хокингом заявили о старте проекта Breakthrough Starshot, в рамках которого они планируют создать флот из небольших космических кораблей для полета к ближайшей звезде. Благодаря солнечному парусу и ускорению от наземных лазерных установок аппараты будут разогнаны до 20% скорости света и достигнут системы Альфа Центавра всего за 24 года.

Спустя четыре месяца астрономы Европейской южной обсерватории объявили об открытии рядом с Проксима Центаврой (соседка Альфа Центавры) потенциально обитаемой планеты под названием Proxima b. Экзопланета находится на расстоянии семи миллионов километров от своей звезды, поэтому на ее поверхности достаточно тепла для того, чтобы вода находилась в жидком состоянии, но не испарялась. Планета имеет массу в 1,3 массы Земли и делает оборот вокруг светила за 11,2 земных дня.

Успешная вертикальная посадка космической ракеты на плавучую площадку

В том же месяце частная американская компания SpaceX впервые в истории произвела успешную вертикальную посадку космической ракеты на плавучую площадку. Сейчас ракеты строят так, что после вывода аппарата на орбиту, все ее отработавшие части сгорают в атмосфере. Благодаря разработкам SpaceX в. будущем ракеты можно будет возвращать на Землю в целости и сохранности, а затем использовать для новых запусков.

Ранее SpaceX уже провела успешную посадку ракеты на сушу, а затем инженеры начали пробовать посадить ее на площадку в море. Из пяти попыток посадки на плавучую баржу успешной оказалась только одна. Но, несмотря на это, подобные эксперименты, безусловно, являются огромным шагом для всей космической отрасли.

Самый большой радиотелескоп

В этом году в Китае завершилось строительство самого большого в мире радиотелескопа — диаметр его рефлектора составляет 500 метров. Предназначается телескоп для приема радиосигналов от объектов в метагалактике и их изучения. В частности, он пригодится для исследования гравитационных волн, пульсаров, объектов эпохи реионизации и даже поиска внеземной жизни.

Проектирование телескопа началось в 1994 году, а монтажные работы стартовали в 2011 году. В целом строительство обошлось в 180 миллионов долларов, еще 269 миллионов пришлось заплатить жителям пятикилометровой зоны вокруг обсерватории в качестве компенсации за отселение.

Самое большое простое число

В январе этого года команда математика Куртиса Купера открыла новое самое большое простое число. Оно, как и 14 предыдущих чисел, было найдено с помощью особой формулы: число два возводится в степень, которая равна другому простому числу, затем из результата вычитается один.

Вычислениями математики занимались около 2,5 лет, после чего выяснили, что новое самое большое простое число равняется двум в степени 17207281 минус один. Оно состоит из 22 миллионов чисел и почти на пять миллионов превышает предыдущий рекорд, который также был установлен Купером в 2013 году.

К простым относят те числа, которые без остатка делятся на себя и на единицу, например, 2, 3, 5, 7 и 11. Изучением простых чисел занимается отдельная область математики, а на практике они применяются, в частности, в криптографии. Чем больше то число, которое используется для шифрования данных, тем сложнее эти данные взломать.

Нейросеть победила человека

Нейросеть AlphaGo от Google три раза подряд одержала победу над одним из сильнейших в мире игроков в го Ли Седолем. Перед создателями нейросети стояла интересная задача — научить компьютер играть в одну из самых сложных игр современности, не объясняя правила. Процесс обучения сети занял долгое время, однако в конечном итоге принес положительный результат. Интересно, что победы над человеком в игре, где количество комбинаций превышает число атомов во Вселенной, компьютеру не понадобилось перебирать их все — она научилась играть иначе, предугадывая ходы, которые обычно делают люди.

Го — древнекитайская игра, которая была придумана две-пять тысяч лет назад. В ней участвуют два человека, у каждого из которых есть камни своего цвета — белого или черного. На доске 19×19 игроки поочередно ставят один из камней на точки пересечения. Задача каждого — захватить как можно большую территорию.

На обочине Вселенной

В этом году ученым удалось буквально заглянуть на обочину Вселенной и обнаружить самый удаленный от Земли объект. Им оказалась галактика GN-z11, которая расположена в направлении созвездия Большой Медведицы. Свет от нее до Земли идет 13,4 миллиарда лет. Поскольку принятый возраст Вселенной составляет 13,8 миллиардов лет, то сейчас мы видим свет, который был испущен спустя всего 400 миллионов лет после Большого взрыва.

При этом сопутствующее расстояние до галактики, то есть такое, которое учитывает расширение Вселенной, составляет порядка 32 миллиардов световых лет.

Открытки с Юпитера

В июле этого года космический аппарат «Юнона» после пятилетнего полета наконец вышел на полярную орбиту Юпитера, став вторым в истории зондом, который оказался на орбите газового гиганта. На Земле уже получили фотографии планеты, а в дальнейшем «Юноне» предстоит насыщенная программа — она будет заниматься исследованиями гравитационных и магнитных полей планеты, чтобы понять, как устроены недра Юпитера.

В конце своей миссии в феврале 2018 года аппарат направят прямо в атмосферу Юпитера, где он и сгорит. Дело в том, что ученые опасаются, что зонд может столкнуться с одним из спутников газового гиганта, а поскольку имеются серьезные предположения, что на одном из них существует жизнь, загрязнять его биомусором с Земли нельзя.

В обход спинного мозга

В апреле этого года ученые из университета штата Огайо объявили о том, что им удалось вернуть возможность двигать пальцами парализованному человеку. Медики установили в голову пациента специальный чип, который считывает импульсы мозга и посылает сигналы приемнику, который установлен в перчатке на руке человека.

Кроме приемника в перчатке находятся электроприводы, которые и приводят в движение пальцы. Таким образом, имплантированный чип напрямую посылает сигналы мускулам, обходя спинной мозг. Технология оказалась настолько успешной, что пациент после некоторой тренировки даже смог самостоятельно сыграть в музыкальную игру Guitar Hero.