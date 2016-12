»»»Убийство российского посла в Турции: факты, последствия и реакция мировой прессы

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре. Вооруженное нападение произошло на выставке, еще несколько человек ранено. Москва считает это терактом. О том, что известно о произошедшем и как убийство перед камерами изменит международные отношения, – в материале «Йода».

Посол России в Турции Андрей Карлов участвовал в церемонии открытия фотовыставки в Анкаре. Черноволосый молодой мужчина в черном костюме и белой рубашке за его спиной достал пистолет и начал стрелять в Карлова. Мужчина выглядел как охранник или сотрудник служб безопасности. Как следует из видеозаписей с места событий, убийца не собирался скрываться или прятаться.

Нападавший, как сообщают турецкие СМИ, кричал «Убирайтесь!» и протестовал против действий России в Сирии. Турецкие журналисты также утверждают, что молодой человек кричал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию» и «Аллах акбар». Посол был ранен в спину, затем преступник выстрелил в него еще несколько раз. В результате ранений Андрей Карлов скончался в больнице.

Андрею Карлову было 62 года, он стал послом в Турции в июле 2013 года. Карлов также занимался урегулированием дипломатического скандала после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик на границе с Сирией в ноябре 2015 года. С 2001-го по 2006-й Карлов был послом России в КНДР.

Спецоперация по поимке убийцы в здании галереи началась сразу ― в ходе перестрелки преступник был убит полицейскими. Благодаря Твиттеру турецких активистов стало известно, что имя убийцы ― Мевлют Алтынташ. Он родился в 1994 году и служил в полиции, однако, на момент убийства он был не при исполнении. Турецкие СМИ сообщают, что мужчина мог быть уволен из правоохранительных органов после попытки переворота в июле 2016-го. Скорее всего, преступник мог иметь отношение к сирийской оппозиции, которую Турция поддерживает с начала гражданской войны в Сирии.

An AP photographer was in the audience during the attack on Russia’s ambassador to Turkey – the latest here: https://t.co/QNlIA8e2Eu pic.twitter.com/EBPa5izHsi

— AP Images (@AP_Images) December 19, 2016