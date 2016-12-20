»»»Убийство российского посла в Турции: факты, последствия и реакция мировой прессы

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в Анкаре. Вооруженное нападение произошло на выставке, еще несколько человек ранено. Москва считает это терактом. О том, что известно о произошедшем и как убийство перед камерами изменит международные отношения, – в материале «Йода».

Что произошло

Посол России в Турции Андрей Карлов участвовал в церемонии открытия фотовыставки в Анкаре. Черноволосый молодой мужчина в черном костюме и белой рубашке за его спиной достал пистолет и начал стрелять в Карлова. Мужчина выглядел как охранник или сотрудник служб безопасности. Как следует из видеозаписей с места событий, убийца не собирался скрываться или прятаться.

Нападавший, как сообщают турецкие СМИ, кричал «Убирайтесь!» и протестовал против действий России в Сирии. Турецкие журналисты также утверждают, что молодой человек кричал: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию» и «Аллах акбар». Посол был ранен в спину, затем преступник выстрелил в него еще несколько раз. В результате ранений Андрей Карлов скончался в больнице.

Андрею Карлову было 62 года, он стал послом в Турции в июле 2013 года. Карлов также занимался урегулированием дипломатического скандала после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик на границе с Сирией в ноябре 2015 года. С 2001-го по 2006-й Карлов был послом России в КНДР.

Кто преступник

Спецоперация по поимке убийцы в здании галереи началась сразу ― в ходе перестрелки преступник был убит полицейскими. Благодаря Твиттеру турецких активистов стало известно, что имя убийцы ― Мевлют Алтынташ. Он родился в 1994 году и служил в полиции, однако, на момент убийства он был не при исполнении. Турецкие СМИ сообщают, что мужчина мог быть уволен из правоохранительных органов после попытки переворота в июле 2016-го. Скорее всего, преступник мог иметь отношение к сирийской оппозиции, которую Турция поддерживает с начала гражданской войны в Сирии.

An AP photographer was in the audience during the attack on Russia’s ambassador to Turkey – the latest here: https://t.co/QNlIA8e2Eu pic.twitter.com/EBPa5izHsi — AP Images (@AP_Images) December 19, 2016

Как отреагировали российские власти

Президент России Владимир Путин поручил представить Андрея Карлова к государственной награде, отметив, что он ушел из жизни на боевом посту. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал убийство посла РФ в Турции так: «Как сказал президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и в своем телевизионном обращении, мы убеждены, что основная цель тех, кто задумал это варварское деяние — подорвать процесс нормализации отношений между Россией и Турцией». Лавров отметил, что это было сделано для того, чтобы помешать борьбе с терроризмом в Сирии. «Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет», — сказал министр.

Бывший посол СССР и России в Италии и экс-министр по делам СНГ Анатолий Адамишин, сказал: «Невозможность защитить посланника идет вразрез с Венской конвенцией». Адамишин также подчеркнул, что, помимо иностранной охраны, за безопасность посла отвечают и российские специалисты из посольства: и если раньше охранника (обычно его роль играл комендант советского посольства) предоставляли по запросу, то с 1990-х годов они все чаще работают на постоянной основе.

Что пишут в мировой прессе

Издание The New York Times пишет, что убийство посла – невероятный провал служб безопасности в турецкой столице – привело Россию и Турцию к необходимости противостоять возможности нового кризиса в совместных отношениях, на этот раз непосредственно привязанного к конфликту в Сирии, который длится уже шестой год. Аналитики полагают, что убийство посла вряд ли приведет к новому разрыву, более того, они выражают уверенность, что это может еще сильнее сблизить страны в совместной борьбе с терроризмом.

The Guardian отмечает, что убийство российского дипломата в Анкаре многих навело на сравнения с убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году и побудило предположить, что преступление в турецкой столице также может стать искрой для нового крупного регионального конфликта. Тем не менее, главы России и Турции сумели быстро договориться.

The Washington Post называет стрельбу в Анкаре одной из самых наглых и показательных атак на Россию с момента ее вступления в войну в Сирии. Издание отмечает, что Москва ввязалась в эту войну на стороне президента Башара Асада и начала бомбардировки Алеппо, которые вызвали осуждение в мире в связи со страданиями мирного населения.

Турецкое издание Hurriyet утверждает, что убийство российского посла не только подняло на новый уровень террористическую угрозу в Турции, но и, вероятно, будет иметь для нее последствия в международных отношениях, а также скажется на всем политическом балансе на Ближнем Востоке. Особенно если организаторы убийства не будут найдены в ближайшее время или результаты этого поиска не удовлетворят Россию.