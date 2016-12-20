»»Выплаты пенсионерам в 5 тысяч рублей могут задержать

В процессе оформления процедуры единовременных выплат пенсионерам в 5 тысяч рублей обнаружилась нехватка средств. Как рассказал глава Пенсионного фонда ПФР Антон Дроздов, некоторые пенсионеры получат эти деньги не вместе с пенсией, а после новогодних праздников. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов на расширенном заседании правления ПФР. «У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тыс. руб., кто получает пенсию в первые десять дней, сообщает ТАСС.
Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но, к сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства», – сказал Дроздов. Он рассчитывает, что все выплаты будут завершены до 28 января 2017 года. Глава ПФР обратился к своим сотрудникам с просьбой провести разъяснительную работы в отделениях «Почты России», чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты «У меня просьба поработать с людьми, чтобы не было напряжения», – отметил Дроздов.
Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей
20 декабря 2016
Сегодня в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались – с 13 по 28 января 2017 года – без задержек.
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.
Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.
Все необходимы средства на единовременную выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.