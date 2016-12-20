»»Выплаты пенсионерам в 5 тысяч рублей могут задержать

В процессе оформления процедуры единовременных выплат пенсионерам в 5 тысяч рублей обнаружилась нехватка средств. Как рассказал глава Пенсионного фонда ПФР Антон Дроздов, некоторые пенсионеры получат эти деньги не вместе с пенсией, а после новогодних праздников. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов на расширенном заседании правления ПФР. «У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тыс. руб., кто получает пенсию в первые десять дней, сообщает ТАСС.

Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но, к сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства», – сказал Дроздов. Он рассчитывает, что все выплаты будут завершены до 28 января 2017 года. Глава ПФР обратился к своим сотрудникам с просьбой провести разъяснительную работы в отделениях «Почты России», чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты «У меня просьба поработать с людьми, чтобы не было напряжения», – отметил Дроздов.