»»СМИ: Стоимость пачки сигарет вырастет до 220 рублей в 2017 году

Пачка сигарет в 2017 году может подорожать до 220 рублей. Расчет сделало МВД России учетом повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году.
Причина роста цен – очередное повышение акцизов на табачную продукцию в следующем году, сообщают «Известия» со ссылкой на датированное 8 декабря письмо заместителя министра внутренних дел РФ Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.
В документе говорится, что на сегодняшний день минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, в 2017 году планируется ее увеличение до 2123 рублей.
Также в МВД опасаются, что значительный рост акцизов может вызвать увеличение потока нелегальной продукции из стран-членов Таможенного союза, в частности, Казахстана и Белоруссии, где сигареты на 30 % дешевле, чем в России.
Сейчас средняя цена пачки сигарет на рынке составляет около 90 рублей.
Я не понимаю из чего складывается эта цена ? Почему Государство необоснованно отбирает мои деньги ЗАВУАЛИРОВАВ это ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ? За медицину я плачу самостоятельно, за сигареты тоже, курить мне нравится. ДАК ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО за то что мне нравится ДЕНЬГИ ДЕЛАЕТ ЗА МОЙ СЧЁТ из воздуха ? Это беспредел полный на государственном уровне. Кто лабирует эти законы ? Назовие фамилии этих негодяев …. Да и ещё – мне не понятно НА ЧТО тратятся отобранные у меня деньги. Далёк от мысли, что на оздоровление Россиян. Чьи карманы набиваются моими деньгами ? Предлагаю задать этои вопросы на сайте Президенту и Медведеву. Пусь хоть что-нибудь ответят по этому поводу. Если один человек спросит то проигнорируют, а если 100, то призадумаются надеюсь.