»»СМИ: Стоимость пачки сигарет вырастет до 220 рублей в 2017 году

Пачка сигарет в 2017 году может подорожать до 220 рублей. Расчет сделало МВД России учетом повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году.

Причина роста цен – очередное повышение акцизов на табачную продукцию в следующем году, сообщают «Известия» со ссылкой на датированное 8 декабря письмо заместителя министра внутренних дел РФ Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

В документе говорится, что на сегодняшний день минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, в 2017 году планируется ее увеличение до 2123 рублей.

Также в МВД опасаются, что значительный рост акцизов может вызвать увеличение потока нелегальной продукции из стран-членов Таможенного союза, в частности, Казахстана и Белоруссии, где сигареты на 30 % дешевле, чем в России.

Сейчас средняя цена пачки сигарет на рынке составляет около 90 рублей.