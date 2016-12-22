»»»15 правил: как подготовиться к новогодним каникулам, чтобы действительно отдохнуть

Мы не умеем отдыхать: статистика говорит, что половина из нас вообще не берет отпуск, а те, кто все-таки уезжает, уверены, что должны быть на связи и решать рабочие вопросы. В итоге каникулы проходят зря, мы чувствуем лишь эмоциональное выгорание и нежелание возвращаться. «Йод» собрал лучшие советы от успешных предпринимателей и бизнесменов, которые помогут вам интересно провести время и расскажут, как настроиться на работу после отпуска.

Будьте как европейцы

Большинство из нас слишком тревожны, чтобы оставить дела и отпустить ситуацию. Следуйте примеру европейцев: сообщите всем заранее, что будете недоступны во время отпуска. А затем действительно сделайтесь недоступным.

Гаджеты – 30 минут в день

В эпоху технологий все отдыхающие постоянно рискуют быть «пойманными» каким-нибудь звонком, письмом, сообщением в мессенджере, связанным с работой. Чтобы максимально выключиться из дел, пользуйтесь телефоном только 30 минут в день – без исключений.

Смените явки и пароли

Некоторые бизнесмены просят своих помощников сменить им пароли для входа в электронную почту и соцсети и не сообщать их до выхода из отпуска. Так им удается избежать соблазна посмотреть, что там происходит.

Испытайте своих подчиненных

Отпуск полезен не только тем, что можно посвятить время себе – воспользуйтесь им, чтобы протестировать ваших сотрудников. Будут ли они заниматься делами в ваше отсутствие? Эффективно вести проекты? Или начнут прокрастинировать и заваливать дедлайны? Наиболее эффективно оценить работу подчиненных, пожалуй, можно только в ваше отстствие.

Возьмите в отпуск фотоаппарат

Без него вы постоянно будете фотографировать что-то на телефон и незаметно для себя окажетесь втянутым в переписку или ответите на звонок. С фотоаппаратом таких проблем не бывает.

Займитесь чем-нибудь расслабляющим

Если вы остро нуждаетесь в хорошем отпуске, попробуйте полностью погрузиться в среду, способствующую расслаблению. Например, с помощью специализированных курортов с разными процедурами, массажами, спа, медитациями, йогой и тематическими мастер-классами.

Делегируйте свои обязанности

По крайней мере за месяц до поездки составьте список всего, что позволит вашему делу существовать бесперебойно в ваше отсутствие – и распределите задачи между коллегами, которым можно доверить эти обязанности.

Вернитесь в субботу

Возвращайтесь из поездки в субботу вечером, а не в воскресенье днем – и уж точно не в понедельник утром. Вам понадобится время не только чтобы разобрать чемоданы, но и чтобы сосредоточиться, собраться с мыслями и в легко втянуться в работу после отпуска.

Не перегружайте отпуск планами

Даже если цель вашего отпуска – путешествие по нескольким городам, не стройте слишком много планов. Одной официальной обзорной экскурсии в день более чем достаточно, остальное время можно посвятить неофициальным исследованиям местности и спонтанным прогулкам.

Найдите «отпускной офис»

Если полностью отключиться от работы для вас совершенно невозможно, постарайтесь хотя бы найти какое-то отдельное место для этого и работать в определенные часы. Хорошо подходят кофейни – шум разговоров в них напоминает офисный. Удобно разобраться с этим первым делом утром, чтобы потом полностью переключиться в режим отпуска – если все дела сделаны, расслабиться и качественно отдохнуть получится намного лучше.

Загляните в будущее

Отпуск – это возможность не только отдохнуть от мелких повседневных проблем, но и увидеть стратегическую перспективу вашего проекта. Мы часто забываем об этом, поглощенные рутиной, но строить грандиозные планы на будущее очень важно.

Сделайте что-нибудь неординарное

Если вы часто ездите в командировки, для личных путешествий старайтесь искать уникальные направления, которые не будут похожи на ваш повседневный опыт. Ищите новые культуры, новую обстановку и новые впечатления.

Распределяйте нагрузку

Если вы любите многое себе позволить в отпуске – вечеринки, танцы до утра, обильные застолья и тому подобное – запланируйте время в конце отпуска на восстановление и детокс. Лететь домой в дурном самочувствии не очень-то конструктивно.

Начните отпуск с работы из дома

Прежде чем уйти с радаров ваших подчиненных, поработайте один день из дома. Так ваши сотрудники по-настоящему осознают ваше отсутствие и приспособятся к нему, но при этом вы будете доступны для решения вопросов, которые возникли в последний момент или забылись в суматохе сборов.

Старайтесь общаться с экспатами и местными жителями

Куда бы вы не ехали – хоть в Кострому, хоть в Куала-Лумпур – получить больше впечатлений от путешествия вам помогут местные. Старайтесь завести нужные знакомства даже до того, как приехать. Люди, которые живут в этом месте, смогут подсказать вам что-то по-настоящему интересное и аутентичное.