»»Американский актер Стивен Сигал занимается развитием русских ярмарок

Американский актер Стивен Сигал стал соучредителем и владельцем 20% акций компании «Русские ярмарки». 80% акций владеет компания «Фирма ЗАР», принадлежащая российскому бизнесмену, президенту московской группы ЗАР и председателю совета Федерации общин горских евреев России Акифу Гилалову.

Цель компании, зарегистрированной в ноябре этого года, – «возрождение и развитие на территории современной России ярмарочной торговли в различных ее проявлениях», сообщает РБК со ссылкой на представителя актера. «Русские ярмарки» займется розничной торговлей в основном пищевыми продуктами и напитками, а также табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Компания намерена вернуть ярмаркам значение двигателя бизнеса, распространения и пропаганды инноваций, сделав при этом акцент на российской продукции, заявляют учредители компании. Планируется создать промышленные и сельскохозяйственные ярмарки в 85 регионах. Общий объем инвестиций в проект составит около $2,5 млрд.

Напомним, что американский актер Стивен Сигал стал российским гражданином и получил паспорт в начале ноября 2016 года. Накануне этого актер, у которого в России много друзей, отмечал, что здесь есть очень хороший потенциал для ведения бизнеса.