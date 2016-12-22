»»Число пострадавших от взрыва возле метро в Москве возросло до 4 человек

Число пострадавших от взрыва в Москве у станции метро «Коломенская», прогремевшего около 9.30 мск, возросло до 4 человек. В результате пострадали четыре рабочих, двое из них в тяжелом состоянии. Южный вестибюль станции закрыт. На месте работает полиция.

По данным пресс-службы московского метро, в переходе произошла разгерметизация газового баллона у сторонней строительной компании. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ.

«Я проезжал мимо по другой полосе. Сейчас уже пожарные едут, слышно сирены. Похоже, это вход в метро. Был хлопок с огнём. Я не понял, вышло ли пламя из входа в метро. Уже скорые поехали туда, две пожарки навстречу. Там уже пробка образовалась. Пламя видел, чёрного дыма не видел, поначалу был белый дым. Хлопок сильный, я на расстоянии метров 200 был. Огонь был высоко», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» очевидец происшедшего.