»»Эксперты определили, какие товары в России подделывают чаще всего

Чаще всего в России подделывают алкоголь (40%) и продукцию легкой промышленности (35%), за ними следуют рынки парфюмерии и косметики (20%), продовольствия (10%), реже товары личной гигиены, чистящие средства и табак (4-5%). Такие данные приводятся в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ).

В 2015 году объем незаконного оборота на рынках продовольствия, алкоголя, табака, одежды, парфюмерии и косметики, предметов личной гигиены и чистящих средств составил 2,5 трлн руб (около 15% от общего оборота), сообщает «Коммерсант».

Доля незаконного оборота по всей российской рознице составляет 9%. Он поступает как из-за рубежа, так и производится в РФ. Как отмечают эксперты, из-за снижения уровня доходов россияне стали менее требовательны к качеству товаров. Одновременно с этим сложились благоприятные условия для производства подделок. Это снижение объемов внешней торговли, удешевление производства из-за падения курса рубля и распродажа оборудования предпринимателями, ушедшими с рынков.