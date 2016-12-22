»»Генпрокуратура Украины проверяет причастность «Правого сектора» и «Братства» к убийству правоохранителей на Майдане

Генпрокуратура Украины проверяет активистов радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России) и партии «Братство» в рамках расследования убийства 13 сотрудников ВВ МВД Украины и бойцов спецподразделения «Беркут» 18-20 февраля 2014 года, передают «Украинские новости» со ссылкой на материалы Печерского районного суда Киева.

Члены «Правого сектора» «в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы «Днепр», откуда они были выселены в январе 2015 года», говорится в материалах. В ходе осмотра гостиницы были изъяты документы ПС, в том числе записи с фамилиями и номерами мобильных телефонов активистов. К совершению указанных преступлений могут иметь отношение члены Всеукраинской политической партии «Братство», считает суд. Генпрокуратура также проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которого был обнаружен карабин NorincoCQ-A. 18 февраля 2014 года автомобиль был заблокирован активистами на ул. Институтской, но после вмешательства депутата Сергея Пашинского был освобожден. Суд дал доступ следователям к телефонным соединениям всех фигурантов, передают «Украинские новости».