»»Карауловой дали 4, 5 года колонии

Московский окружной военный суд приговорил экс-студентку МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову) к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее суд признал ее виновной в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство», сообщает «Газета.Ru». «Виновность подсудимой подтверждается доказательствами по делу, в том числе показаниями ее отца и матери», — сказано в тексте приговора.

Ранее в последнем в слове в суде девушка раскаялась в своем поступке. Варвара Караулова сказала, что виновата перед своими близкими и не может простить себя за свои действия.

«Я не террористка, я не собиралась воевать и не готовилась к этому. Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, я осознала это только после того, как нас остановили на границе – все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой», – сказала она, сообщает «Вечерняя Москва».

Гособвинение требовала для нее пять лет колонии общего режима. Адвокаты просили об оправдательном приговоре.

Варвара Караулова обвинялась в ом, что пыталась примкнуть к террористической группировке. По результатам судебной психолого-психиатрической ее признали вменяемой.

Как следует из обвинительного заключения, Караулова приняла решение вступить в ИГ, присоединившись к группировке «Бадр», для осуществления диверсионной деятельности на территории Сирии или Европы путем самоподрыва.

Как сообщалось ранее, защита и сама девушка настаивали на том, что она отправилась в Сирию из-за несчастной любви.