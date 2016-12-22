»»Международный союз конькобежцев перенес из России этап Кубка мира

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из России этап Кубка мира. ISU принял такое решение, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, основанным на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России, сообщает Нидерландское общественное вещание nos.nl. Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее. Союз биатлонистов России (СБР) предложил Международному союзу биатлонистов (IBU) перенести этап Кубка мира по биатлону из Тюмени. IBU решил начать расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов, указанных в докладе Макларена, сообщается на сайте IBU. Сегодня в Мюнхене состоялась встреча IBU, на которой определялись дальнейшие шаги. МОК продлил санкции, касающиеся проведения в России международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления».

На прошлой неделе независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала вторую часть своего доклада, согласно которой была осуществлена подмена «грязных» анализов около 1000 российских спортсменов на «чистые» в более чем 30 видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.