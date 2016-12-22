»»Мировой суд намерен лишить стритрейсершу Багдасарян водительских прав

Мировой суд обратился в Совеловскую межрайонную прокуратуру Москвы по вопросу о лишении участницы гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян прав на управление автомобилем.

В материалы дела об административном правонарушении была представлена медицинская справка с диагнозом, не позволяющим управлять транспортными средствами. В четверг мировой суд рассмотрел материалы в отношении Багдасарян о еще четырех административных правонарушениях. Судья назначил по ним 2 штрафа по 1000 рублей и 2 по 2000 рублей, передает «Интерфакс» слова пресс-секретаря Савеловского суда Москвы Константина Тимошенко. Он также отметил, что назначенные до 1 декабря 2016 года штрафы полностью оплачены.

Всего, за 12 дней судебных заседаний было рассмотрено 72 дела об административных правонарушениях, по которым Багдасарян было назначено 24 дня административного ареста, 595 часов обязательных работ, административные штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, уточнил Тимошенко.

Напомним, что 23-летняя жительница столицы неоднократно нарушала ПДД, а видео гонок периодически выкладывала в интернет. Она также участвовала в гонке с полицией на джипе сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова.