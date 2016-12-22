»»Опрос: уровень симпатий американцев к России упал до уровня времен холодной войны

Восприятие американцами России вернулось на уровень времен холодной войны.

Чикагский совет по глобальным вопросам провел исследование, в котором социологи попросили американцев оценить отношение к России по 100-градусной шкале. Отметка «0» означала «холодные и отрицательные» чувства, а «100» – «очень теплые и позитивные». «50 градусов» предполагало, что отношение к стране нейтральное. Средний показатель опроса составил 32 градуса, пишет The Washington Post.

Такой показатель стал самым низким с 1986 г., когда уровень позитивного отношения к России среди американцев составлял 31 градус.

Среди семи стран, протестированных в опросе, только Северная Корея набрала еще меньше баллов, чем Россия. Рейтинг Китая 41, Мексики – 55.