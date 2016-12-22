»»Осужденную за репост «Вконтакте» воспитательницу отправят в колонию

Курганский областной суд решил оставить в колонии мать малолетнего ребенка, воспитательницу детского сада Евгению Чудновец, осужденную за репост «Вконтакте». Обжаловать решение суда предыдущей инстанции пыталась защита женщины. «Суд снизил с 6 до 5 мес колонии. Отменили передачу ребенка в приют. НГ Евгения встретит в СИЗО, потом поедет на этап», — написал в своем Twitter правозащитник Павел Чиков. Он отметил, что Чудновец оставили в колонии, несмотря на то, что прокуратура просила заменить наказание на исправработы, а защита просила ее оправдать.

Чудновец была осуждена на полгода в колонии за «Распространение материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере в Курганской области. Женщина объясняла репост тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. Ее трехлетнего сына суд передал органам опеки «для решения его дальнейшей судьбы в порядке гражданского судопроизводства». Однако ребенка забрал к себе его отец

Прокуратура просила для Чудновец пять лет колонии. 30 ноября первый зампрокурора области Олег Седельников попросил избрать для воспитательницы наказание, не связанное с лишением свободы.