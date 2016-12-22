»»Петербуржец осужден за неуведомление о своем втором гражданстве  

Житель Петербурга и гражданин России решением суда осужден за то, что умолчал о наличии у него паспорта гражданина Армении. Петербуржец осужден по 330-й статье УК РФ за неуведомление о наличии у гражданина России гражданства иностранного государства.

Решение суда было озвучено еще 29 ноября, однако прокуратура Петербурга о прецеденте сообщает только 22 декабря. Осужденный должен заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Таким образом, этот приговор стал одним из первых в России прецедентов подобных уголовных дел, сообщает «Фонтанка».

Федеральный закон, обязывающий граждан докладывать о двойном гражданстве, действует с 4 июня 2014 года. Начиная с этой даты все россияне, имеющие паспорта гражданина другой страны, должны были в течение 60 дней представить письменные уведомления.