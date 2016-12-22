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boyaryshnik

Погибших от «Боярышника» уже больше 70

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Автор: от Новости

Число погибших от отравления суррогатным концентратом «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека.

По словам представителя Минздрава региона Татьяны Шкурской, всего пострадавших 117 человек. «За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», — сказала она.

Отравившиеся «Боярышником» начали поступать в обльницы Иркутска в прошлые выходные, большинство — в состоянии комы. С момента употребления «Боярышника» до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток, сообщает РИА «Новости».

В составе поддельного средства был обнаружен метиловый спирт, возбуждено уголовное дело. Следователи нашли подпольные цеха по его производству, задержаны 12 человек.

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1 комментарий

  1. paranoid на

    это хорошо что дохнут – поменьше дегенератов будет в стране и то вперед уже!)))

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