»»Погибших от «Боярышника» уже больше 70

Число погибших от отравления суррогатным концентратом «Боярышник» в Иркутске достигло 71 человека.

По словам представителя Минздрава региона Татьяны Шкурской, всего пострадавших 117 человек. «За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 36», — сказала она.

Отравившиеся «Боярышником» начали поступать в обльницы Иркутска в прошлые выходные, большинство — в состоянии комы. С момента употребления «Боярышника» до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток, сообщает РИА «Новости».

В составе поддельного средства был обнаружен метиловый спирт, возбуждено уголовное дело. Следователи нашли подпольные цеха по его производству, задержаны 12 человек.