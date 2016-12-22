»»Путин поручил МО отслеживать любые изменения баланса сил по периметру границ России

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны «четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ». Об этом глава государства заявил в четверг на коллегии МО.

По его словам, необходимо своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране. Эти планы должны быть синхронизированы с обновленными документами перспективного планирования, отметил Путин. Заданные в недавно утвержденных доктрине информационной безопасности России и стратегии научно-технологического развития ориентиры касаются всех органов власти, включая и силовые ведомства, сообщает пресс-служба главы государства.