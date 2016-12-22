»»Раритетный Aston Martin DB4 простоял в лесу полвека

Раритетный Aston Martin DB4, несколько десятков лет простоявший заброшенным в лесах Массачусетса, будет выставлен на торги в Аризоне на аукционе Worldwide Auctioneers в январе следующего года.

Предполагается, что он может быть продан по цене от $ 535000 до $ 680000.

Сделанный в Великобритании Aston Martin DB4 считается редкой моделью. Автомобили выпускали с 1958 по 1963 год, за это время с конвейера сошло всего 1200 экземпляров. Этот автомобиль был одним из самых мощных и желанных автомобилей своего времени. Пока не ясно, почему найденная машина так и осталась не востребованной ее владельцем, сообщает Driver.

Предполагается, что автомобиль стоял под открытым небом в уединенной части поместья в штате Массачусетс с начала семидесятых годов. Раритет находится в ужасном состоянии и нуждается в дорогой и тщательной реставрации – несколько десятилетий простоя, ржавчина и опадавшая на него листва сделали свое разрушительное дело.