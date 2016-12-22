»»Российский болельщик попросил оставить его во французской тюрьме до начала года

Российский футбольный фанат Сергей Горбачев, который был арестован во Франции, решил остаться в местной тюрьме до января, несмотря на освобождение до нового года.

Летом суд приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет за участие в беспорядках в Марселе перед матчем чемпионата Европы сборных России и Англии. Директор по работе с болельщиками московского “Локомотива” Алексей Ерунов был осужден на два года, глава фан-клуба “Арсенала” Сергей Горбачев – на полтора года, болельщик московского “Динамо” Николай Морозов – на один год, сообщает ТАСС.

По словам сотрудника отдела по работе с болельщиками тульского «Арсенала» Михаила Максимова, Горбачева должны были отпустить уже завтра-послезавтра вместе с третьим осужденным Николаем Морозовым. «Однако Сергей решил не оставлять своего друга Алексея Ерунова и по личной инициативе попросил отбыть на родину вместе с Алексеем. В Россию они вернутся в середине января, примерно 16-17 числа», – сообщил Максимов.