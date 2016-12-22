»»Россия выплатит $125,158 млн советского долга Боснии и Герцеговине

Правительство России вернет Боснии и Герцеговине $125,158 млн долга Советского Союза Социалистической Федеративной Республике Югославия (СФРЮ).

Соответствующего соглашение было подписано между правительством Российской Федерации и Советом Министров Боснии и Герцеговины, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Как следует из соглашения, деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения, и по их получению власти Боснии и Герцеговины откажутся от каких-либо финансовых требований к России в связи с расчетами по торговле между СССР и СФРЮ.

$72,59 млн (58% общей суммы) получит Федерация Боснии и Герцеговины, $36,295 млн (29%) — Республика Сербская, $3,755 млн (3%) — самоуправляемый округ Брчко.

Оставшиеся $12,5 млн (10%) пойдут на нужды общегосударственных органов власти Боснии и Герцеговины.