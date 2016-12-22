»»Савченко исключили из украинской делегации ПАСЕ

Депутата Надежду Савченко лишили права представлять Украину в ПАСЕ.

Как сообщает телеканал «112 Украина», за соответствующий проект постановления проголосовали 237 народных депутатов Верховной рады Украины. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее фракция «Батькивщина» исключила Савченко из своего списка. Однако статус депутата она сохранила. «Сначала всем миром боролись, а сегодня исключают. Исключают за правду, которую она говорит», – заявила пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко. Она рассказала, что Савченко сейчас находится в Германии.