»»Сергей Минаев и Chivas запустили новое ток-шоу в соцсетях

Известный тележурналист и писатель Сергей Минаев запустил новый формат ток-шоу «Джентльмен Live» by Chivas Extra, выпуски которого будут распространяться через Facebook и YouTube. Программа будет выходить ежемесячно в прямом эфире, вопросы гостям ток-шоу можно задавать на странице Chivas Regal Russia. 21 декабря прошел первый эфир, гостем которого стал режиссер Федор Бондарчук.



Минаев и Бондарчук обсудили ряд вопросов — от съемок нового фильма режиссера «Притяжение», который выйдет на экраны в январе 2017 года (по сюжету фильма корабль пришельцев зависает над московским районом Чертаново), сравнив его с конфликтом жителей Патриарших и спальных районов, до проблем русских актеров в Голливуде и нежелания молодежи работать в киноиндустрии.

«Я дорожу своей репутацией. Для меня это не пустой звук, — сказал Федор Бондарчук, отвечая на вопрос Сергея Минаева, кто такой современный джентльмен. — В сегодняшнем мире можно оболгать все, что угодно. Но, мне кажется, помогать людям, делиться опытом — все это очень важно».

Ранее Сергей Минаев уже вел подобное ток-шоу – программа «Минаев Live» выходила в интернете в 2011 – 2013 годах, ее гостями были политические и общественные деятели, интернет-персонажи, писатели, журналисты и музыканты.