»»СК: «Тарас Бульба» не заплатил налогов на сумму в 112 млн рублей

Компания «Претиж», входящая в состав крупной ресторанной сети «Корчма Тарас Бульба», не заплатила налогов на общую сумму в 112 млн рублей. В этой связи Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года неустановленные лица из руководства «Престиж» не отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу. Проведено 24 обыска в офисах, 18 – в ресторанах и по месту жительства руководства этой организации. Изъяты компьютерная техника, крупные денежные средства, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение, сообщает пресс-служба СК РФ.

В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию компании. Будут приняты меры по возмещению причиненного госбюджету ущерба.