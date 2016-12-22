»»»Утоляем жажду: какую воду не страшно пить

Вода – самый важный продукт, который попадает в наш организм. Для того чтобы держать тело в тонусе, ежедневно нужно выпивать по три литра воды, но какова вероятность, что она будет чистой и полезной? О том, зачем нужна фильтрация и как определить правильную воду ― в материале «Йода».

Почему нужна фильтрация воды

Во многих городах России водопроводная вода содержит примеси ― это могут быть металлы и химические соединения. Большинство из них попадает в воду из-за особенностей закладки водопровода в крупных городах ― канализационная труба и водопроводная укладываются вместе. Именно поэтому водопроводная вода периодически загрязняется как по химическому составу, так и микробиологическому.

Бактерии легко уничтожаются хлором, который есть в водопроводной воде, но вирусы на хлор не реагируют. Именно поэтому сырая вода в городах становится опасным источником вирусного гепатита А, болезни Боткина и других непростых заболеваний. Спастись от этого поможет очистка воды, которая проходит на разных уровнях.

Во-первых, механическая очистка, которая осуществляется водоканалом на уровне водозабора. Во-вторых, химическая очистка, при которой снижается содержание хлора в воде, химических соединений, таким образом вода ничем не пахнет. И в-третьих, нормализация жесткости воды позволяет избежать многих заболеваний, таких как желчекаменная болезнь и почечная колика. Мягкая вода лучше всего подходит для готовки.

Однако, первичная фильтрация, которую проходит вода в водопроводе, не дает нам ту воду, которую можно пить по три литра в день ― она слишком жесткая и практически мертвая.

Чем опасна вода в пластиковых бутылках

Еще несколько лет назад команда исследователей из Германии проанализировала образцы воды, которая продается в магазинах в пластиковых бутылках. В результате исследования выяснилось, что в бутилированной воде присутствуют химические соединения, способные нарушить работу эндокринной системы человека.

Ученые выяснили, что некоторые вещества, используемые при изготовлении пластика, мешают работе гормональной системы. Они особенно опасны для репродуктивных циклов и развития человека. Многие типы подобных соединений присутствуют в пластмассе, которая используется для хранения пищи и воды. Например, вещество бисфенол А до недавнего входило в состав даже бутылочек для детского питания.

А вот экспериментаторы из Франкфуртского университета имени Гете и Федерального института гидрологии начали с систематизации данных, собранных другими исследователями и медицинскими учреждениями. Они искали конкретные случаи антиэстрогенной (antiestrogen) и антиандрогенной (antiandrogen) активности среди бутилированной воды. В итоге исследователи обнаружили, что 13 образцов содержат антиэстрогены, а 16 − антиандрогены. Это подтвердило опасность бутилированной воды для эндокринной системы человека.

Как выбрать фильтр для воды

Бытовые фильтры отличаются по устройству и по техническими характеристикам, так что прежде всего вы должны определить свои потребности и согласовать их со своими возможностями.

Бывают фильтры кувшинного типа. В них вода самотеком переливается из одной емкости в другую, проходя при этом через слой сорбента. Такой фильтр не подключается к водопроводу, прост в использовании и не требует контроля со стороны человека. Он хорош для офиса, съемной квартиры, дачи без водопровода. Однако степень очистки у таких фильтров, как правило, чуть ниже, чем у тех, которые подключаются к водопроводу. Объем очищенной воды равен объему кувшина (обычно от 1 до 1,7 литров). То есть, если для супа необходимо, например, 3 литра воды, кувшин придется наполнять дважды.

Существуют также фильтры, которые надеваются на кран, и вода проходит через них под давлением. Обычно они недорогие и маленькие, но и низкопроизводительные (0,3 – 0,5 л/мин). Также в таком случае нужны емкости для хранения чистой воды.

Фильтры под мойку надеваются не на кран, а располагаются рядом ― их крепят к крану гибким шлангом, и вода проходит через фильтр под давлением. У таких фильтров обычно производительность выше, чем у насадки на кран (1 – 1,5 л/мин). Да и емкость для хранения очищенной воды не нужна. Однако, такие фильтры занимают место на мойке и их нужно подключать и отключать после фильтрации.

Стационарный фильтр с отдельным краном для чистой воды встраивается в водопровод. Сам фильтр находится под раковиной, а на раковину выводится отдельный кран только для чистой воды. Как правило, степень очистки воды выше, чем у водоочистителей других типов, у таких фильтров очень высокая производительность и большой ресурс. Кроме того, не загромождается рабочее пространство и вы всегда имеете столько чистой воды, сколько необходимо. Но такие фильтры и стоят дороже остальных.