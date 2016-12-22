»»Валокордин и «Боярышник» будут продавать по рецептам

Медицинские спиртосодержащие препараты, такие как «Валокордин» и «Боярышник», будут продаваться в аптеках по рецептам.

«Что касается медицинских препаратов — безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей — так называемым рецептам… Зачем это (спиртосодержащие настойки) в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал вице-премьер правительства Александр Хлопонин, передает РИА «Новости».

По мнению Хлопонина, должно быть достаточно баночки на 4 тыс. капель, тем более, что для достижения лечебного эффекта обычно принимают от 10 до 40 капель.

«Валокордина надо 40 капель, 10 капель выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают. Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тыс. капель — это на сколько хватит?» — сказал он.