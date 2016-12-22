»»»Встречает гостей, нянчит ребенка и говорит голосом Моргана Фримана: как устроен умный дом Марка Цукерберга

Недавно основатель Facebook Марк Цукерберг представил искусственный интеллект, которым оборудован его дом. «Умный дом» назван Джарвис ― как в фильме «Железный человек». О том, что он умеет и как помогает своему хозяину, – в материале «Йода».

Как все началось

В январе этого года Марк Цукерберг дал обещание разработать умный дом ― искусственный интеллект, который будет слушать и выполнять команды, контактировать с хозяевами и обеспечивать безопасность. Цукерберг бросил самому себе вызов, а несколько дней назад представил на суд результат своих трудов.

Он создал специального бота для Facebook Messenger для того, чтобы общаться с Джарвисом ― давать ему команды и получать отчеты. Марк утверждает, что это гораздо проще, чем создавать отдельное приложение, и к тому же в мессенджере удобнее общаться с Джарвисом, чем отдавать распоряжения голосом. Бот принимает текстовые команды и голосовые сообщения (которые затем расшифровывает и передает Джарвису).

Разговаривает голосом Моргана Фримана

Пожалуй, самая удивительная черта Джарвиса: скоро он будет говорить приятным бархатным голосом актера Моргана Фримана. Правда, актер должен записать фразы заранее, так что пока у Джарвиса женский голос. Хотя иногда он кричит строгим голосом Арнольда Шварценеггера. Актер сам предложил разыграть эти сценки, когда узнал, что Цукерберг работает над искусственным интеллектом для дома.

Встречает гостей

На входной двери дома установлено несколько камер ― так Джарвис видит всех, кто приходит в дом. Он анализирует лица с камер, находит их в базе знакомых хозяина и выясняет, ждет ли он гостей. Если Джарвиса все устраивает и он не сомневается в безопасности хозяев, двери открываются сами, а Цукерберг получает уведомление с фотографией.

Нянчит ребенка

У Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан есть годовалая дочь. Джарвис умеет развлекать ребенка ― например, если спросить его, кого нужно пощекотать, то он называет имя члена семьи, и все дружно его щекочут. А еще Джарвис следит за малышкой или за тем, как с ней играют родители. И Марк, и Присцилла утверждают, что Джарвис уже стал для них членом семьи.

Отличает хозяев дома

Джарвис запрограммирован так, что по командам может понять, кто к нему обращается. Например, Марк может попросить включить музыку или свет в кабинете, и Джарвис поймет, в каком именно кабинете и какую именно музыку надо включить. Также он понимает контекст команд и знает, кто и где находится в доме. Если к нему обратились в детской, то он будет знать, что не надо включать яркий, а если просьба – о ярком свете, то речь, скорее всего, о кухне.

Включает тостер

Марк Цукерберг основательно подошел к разработке искусственного интеллекта дома ― он разобрался, как подключить различные устройства к Джарвису и даже занимался реверс-инжинирингом. Цукерберг также использовал «умные розетки», по команде включающие или выключающие устройство, которое в них воткнули. Но, как ни странно, трудности возникли с тостером – от него требовалось, чтобы он начинал работать сам и поджаривал заранее приготовленный хлеб. Но вы не можете просто так зарядить хлеб в тостер, если он не включен в розетку, так что Марк приобрел винтажный тостер. А вот «умный холодильник» ему поставить не удалось — служба безопасности Facebook сертифицирует все устройства, подключающиеся к домашней сети Цукерберга; холодильник такую проверку не прошел.

Управляет светом и музыкой

Джарвис не просто включает и выключает свет или батареи, но и регулирует яркость и температуру. Также по всему дому расставлены колонки Sonos, они умеют проигрывать музыку из стримингового сервиса Spotify. Джарвис получает соответствующую команду, находит в коллекции подходящие песни и включает их. Искусственный интеллект различает и команды с именем музыканта и названием песни, и подбирает похожих исполнителей, ставит нужный жанр или выбирает лучшие произведения конкретного музыканта. Примечательно, что Цукерберг запрограммировал Джарвиса никогда не включать Nickelback.