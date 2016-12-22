»»Захарова удивилась, что ПАСЕ не комментирует исключение Савченко из украинской делегации Парламентской Ассамблеи

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила свое изумление по поводу того, что ПАСЕ никак не отреагировала на исключение из украинской делегации Парламентской Ассамблеи депутата Верховной рады Надежды Саченко.

«ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?» — написала она в своем фейсбуке.

Она отметила, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что та является членом ПАСЕ.

«Понимаете фокус, да? Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент. А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по-настоящему начала исполнять свои обязанности, её исключили», — констатировала Захарова.