»»Алекперову, заявившему об ожидаемом росте цен на топливо, сделали предупреждение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сочла прогнозирование цены на топливо «действиями, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства».

«Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации», — отмечает ФАС, сообщает РИА «Новости».

Недавно в интервью Vesti.ru Алекперов сказал, что в следующем году ожидается рост цен на топливо в России на 8-12% в связи с ростом акцизов.