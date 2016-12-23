»»Барду Новикову предъявили обвинение в мошенничестве на крупную сумму

Барду Александру Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного с причинением значительного ущерба). По этому же уголовному делу проходит и экс-замминистра экономики Свердловской области проходит Михаил Шилиманов.

В пятницу Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство об избрании им меры пресечения. Как сообщается, Новикову грозит домашний арест, передает «Интерфакс».

Главное следственное управление МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело осенью 2015 года по факту махинаций с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге. В строительство домов вложили около 150 млн рублей 65 человек. Фигуранты дела деньги пайщиков себе на счета и остановили строительство. Новикову вменяется хищение 35 млн 627 тыс. рублей.